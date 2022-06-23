- 23 Haz 2022 - 16:06

Şükran Ovalı Hande Erçel’i Karşısına Aldı! Mayolu Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Vay Maşallah!”

Merak ile takip edilen Yargı dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkan Şükran Ovalı’dan ilk tatil pozları geldi. O pozlara Hande Erçel’i etiketleyen Şükran Ovalı hem bu hareketiyle hem de fotoğrafın altına düştüğü notla herkesi şaşırttı! Peki, Şükran Ovalı ne paylaştı? İşte merak edilenler...

Merak ile takip edilen Yargı dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkan Şükran Ovalı’dan ilk tatil pozları geldi. O pozlara Hande Erçel’i etiketleyen Şükran Ovalı hem bu hareketiyle hem de fotoğrafın altına düştüğü notla herkesi şaşırttı! Peki, Şükran Ovalı ne paylaştı? Şükran Ovalı, Hande Erçel için ne dedi? Hande Erçel, Şükran Ovalı’nın fotoğrafına ne yorum yaptı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

23 Haz 2022 - 16:06 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Buse Varol – Alişan’ın Evinde Cam Çerçeve İndi! Bu Kez Alişan’ın Kaynanasından Darbe İndi! Sorun Büyüdükçe Büyüyor; Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Buse Varol – Alişan’ın Evinde Cam Çerçeve İndi! Bu Kez Alişan’ın Kaynanasından Darbe İndi! Sorun Büyüdükçe Büyüyor; Sosyal Medya Sallanıyor…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Bebeklerinin İsimleri Belli Oldu! Burak Özçivit “Beni Kırma” Dedi; Fahriye Evcen Kabul Etti! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Bebeklerinin İsimleri Belli Oldu! Burak Özçivit “Beni Kırma” Dedi; Fahriye Evcen Kabul Etti! Neler Oluyor?
Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Hünkar, Demir Yaman, Yılmaz… Final Yeniden Çekilecek; Başa Sarıldı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Hünkar, Demir Yaman, Yılmaz… Final Yeniden Çekilecek; Başa Sarıldı!
Seren Serengil’in Sevgilisi Bin Pişman Oldu! Boğazda Yemek Yedi; Boğazına Dizildi! Adisyon Fişini Görünce Kalbine İndi! mask
Seren Serengil’in Sevgilisi Bin Pişman Oldu! Boğazda Yemek Yedi; Boğazına Dizildi! Adisyon Fişini Görünce Kalbine İndi!
Seda Sayan Oğlunu Karşısına; Kocasını Yanına Aldı! Rest Üzerine Rest Geliyor! “Sessiz Sedasız Evlen” Açıklamasından Sonra Yeni Kriz… mask
Seda Sayan Oğlunu Karşısına; Kocasını Yanına Aldı! Rest Üzerine Rest Geliyor! “Sessiz Sedasız Evlen” Açıklamasından Sonra Yeni Kriz…
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’sinden İç Çamaşırsız Pozlar! Miniler, Dekolteli Pozlar Derken; En Sonunda Sınırı Aştı! “Yandık Be!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’sinden İç Çamaşırsız Pozlar! Miniler, Dekolteli Pozlar Derken; En Sonunda Sınırı Aştı! “Yandık Be!”
Survivor Nisa’nın Haftalık Kazancına Zam Yapıldı! 6 Ay İçerisinde Saray Alacak Para Kazandı; Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! “Zengin Oldu!” mask
Survivor Nisa’nın Haftalık Kazancına Zam Yapıldı! 6 Ay İçerisinde Saray Alacak Para Kazandı; Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! “Zengin Oldu!”
Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal Balayı Tatilinde Emina Jahovic İle Pişti Oldu! Köşe Bucak Saklandılar... Hem Eski Eşi Hem Yeni Eşi… mask
Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal Balayı Tatilinde Emina Jahovic İle Pişti Oldu! Köşe Bucak Saklandılar... Hem Eski Eşi Hem Yeni Eşi…
Esra Erol Gözyaşlarına Boğuldu! 30 yıl sonra bir mucize gerçek oldu! Ömür İle Babası Mustafa Tüm Türkiye'yi Ağlattı… mask
Esra Erol Gözyaşlarına Boğuldu! 30 yıl sonra bir mucize gerçek oldu! Ömür İle Babası Mustafa Tüm Türkiye'yi Ağlattı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TikTok Fenomeni Mika Raun Artık Son Noktada! Gören Bakanlığa Şikayet Ediyor! Kucak Dansı Yaparak… “Yok Artık!” mask
TikTok Fenomeni Mika Raun Artık Son Noktada! Gören Bakanlığa Şikayet Ediyor! Kucak Dansı Yaparak… “Yok Artık!”
Buse Varol – Alişan’ın Evinde Cam Çerçeve İndi! Bu Kez Alişan’ın Kaynanasından Darbe İndi! Sorun Büyüdükçe Büyüyor; Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Buse Varol – Alişan’ın Evinde Cam Çerçeve İndi! Bu Kez Alişan’ın Kaynanasından Darbe İndi! Sorun Büyüdükçe Büyüyor; Sosyal Medya Sallanıyor…
Şükran Ovalı Hande Erçel’i Karşısına Aldı! Mayolu Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Vay Maşallah!” mask
Şükran Ovalı Hande Erçel’i Karşısına Aldı! Mayolu Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Vay Maşallah!”
Esra Erol’da Mide Bulandıran İğrenç Olay! Yıllarca Baldız – Enişteydiler; Karı Koca Oldular! Esra Erol Bile Canlı Yayında Sabırla Durdu! mask
Esra Erol’da Mide Bulandıran İğrenç Olay! Yıllarca Baldız – Enişteydiler; Karı Koca Oldular! Esra Erol Bile Canlı Yayında Sabırla Durdu!
BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli.
Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL