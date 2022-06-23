Şükran Ovalı Hande Erçel’i Karşısına Aldı! Mayolu Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Vay Maşallah!”

Merak ile takip edilen Yargı dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkan Şükran Ovalı’dan ilk tatil pozları geldi. O pozlara Hande Erçel’i etiketleyen Şükran Ovalı hem bu hareketiyle hem de fotoğrafın altına düştüğü notla herkesi şaşırttı! Peki, Şükran Ovalı ne paylaştı? Şükran Ovalı, Hande Erçel için ne dedi? Hande Erçel, Şükran Ovalı’nın fotoğrafına ne yorum yaptı? İşte, detaylar…

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