Şükran Ovalı Hande Erçel’i Karşısına Aldı! Mayolu Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Vay Maşallah!”
Merak ile takip edilen Yargı dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkan Şükran Ovalı’dan ilk tatil pozları geldi. O pozlara Hande Erçel’i etiketleyen Şükran Ovalı hem bu hareketiyle hem de fotoğrafın altına düştüğü notla herkesi şaşırttı! Peki, Şükran Ovalı ne paylaştı? İşte merak edilenler...
Merak ile takip edilen Yargı dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkan Şükran Ovalı’dan ilk tatil pozları geldi. O pozlara Hande Erçel’i etiketleyen Şükran Ovalı hem bu hareketiyle hem de fotoğrafın altına düştüğü notla herkesi şaşırttı! Peki, Şükran Ovalı ne paylaştı? Şükran Ovalı, Hande Erçel için ne dedi? Hande Erçel, Şükran Ovalı’nın fotoğrafına ne yorum yaptı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Haz 2022 - 16:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.