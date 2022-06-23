- 23 Haz 2022 - 16:05

BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli.

BİM 28 Haziran Salı günü dolup taşacak. İndirimli ürünleri görenler BİM marketlerin yolunu tutuyor. Hem hesaplı hem de kaliteli ürün isteyenler sepetlerini BİM marketlerde dolduracak!

Cep dostu etiket fiyatlarıyla milyonların sevgisini kazanmış BİM marketleri yine ucuzluğun adresi oldu. Müşterilerini indirimli ürünleri ile mutlu eden BİM marketleri, her Salı olduğu gibi bu Salı da büyük indirimler ile müşterilerini bekliyor. 28 Haziran aktüelini görenler ise koşa koşa BİM marketlere gidiyor. İşte o indirim yağmuru olan BİM 28 Haziran aktüeli.

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23 Haz 2022 - 16:05 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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