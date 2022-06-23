BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli.
BİM 28 Haziran Salı günü dolup taşacak. İndirimli ürünleri görenler BİM marketlerin yolunu tutuyor. Hem hesaplı hem de kaliteli ürün isteyenler sepetlerini BİM marketlerde dolduracak!
Cep dostu etiket fiyatlarıyla milyonların sevgisini kazanmış BİM marketleri yine ucuzluğun adresi oldu. Müşterilerini indirimli ürünleri ile mutlu eden BİM marketleri, her Salı olduğu gibi bu Salı da büyük indirimler ile müşterilerini bekliyor. 28 Haziran aktüelini görenler ise koşa koşa BİM marketlere gidiyor. İşte o indirim yağmuru olan BİM 28 Haziran aktüeli.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
23 Haz 2022 - 16:05 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.