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23 Haz 2022 - 16:06

Buse Varol – Alişan’ın Evinde Cam Çerçeve İndi! Bu Kez Alişan’ın Kaynanasından Darbe İndi! Sorun Büyüdükçe Büyüyor; Sosyal Medya Sallanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan yine bir tartışma kriziyle gündeme geldiler. Kısa bir süre önce kaynana ve elti krizi yaşayan Buse Varol, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Şimdiyse cam – çerçeve indiren bir tartışma yaşadıkları ve Alişan’ın kaynanasından öldürücü darbenin indiği görüldü! İşte krizi büyüten bomba olay…