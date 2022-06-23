- 23 Haz 2022 - 16:06

Buse Varol – Alişan’ın Evinde Cam Çerçeve İndi! Bu Kez Alişan’ın Kaynanasından Darbe İndi! Sorun Büyüdükçe Büyüyor; Sosyal Medya Sallanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan yine bir tartışma kriziyle gündeme geldiler. Kısa bir süre önce kaynana ve elti krizi yaşayan Buse Varol, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Şimdiyse cam – çerçeve indiren bir tartışma yaşadıkları ve Alişan’ın kaynanasından öldürücü darbenin indiği görüldü! İşte krizi büyüten bomba olay…

Geçtiğimiz kış döneminde Buse Varol ve Alişan arasında bomba bir kriz çıkmıştı. İkilinin boşanacakları uzun bir süre gündeme gelmişti. İkili arayı düzelttikten sonra; Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın Buse Varol’un boşanma sürecindeki hal ve hareketlerinden hoşlanmadığı için “Onu asla affetmem” dediği gündeme gelmişti. Buse Varol ve Suzan Tektaş’ın arasının açık olduğu bilinirken; Varol’un annesi bombayı patladı!

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23 Haz 2022 - 16:06 Ankara- Yaşam

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