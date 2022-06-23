Altın ve Dolar Yatırımı Yapanlar Dikkat! Kritik Açıklama Geldi; Milyonlar Çılgına Döndü! Merkez Bankası Faiz Kararını…

Para ve altın gibi emtia piyasalarının yanı sıra kripto para piyasalarında da etkili olan merkez bankası kararlarında bu kez sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na geldi. Amerikan Merkez Bankası FED’in ardından haziran ayı politika faizini açıklayacak olan TCMB’nin toplantısı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası haziran ayı faizi kaç? Merkez Bankası faiz artırımına, indirimine gidecek mi? Merkez Bankası bu ayki politika faizi kaç? İşte, detaylar…

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