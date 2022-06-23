Altın ve Dolar Yatırımı Yapanlar Dikkat! Kritik Açıklama Geldi; Milyonlar Çılgına Döndü! Merkez Bankası Faiz Kararını…
Merkez bankası kararlarında bu kez sıra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na geldi. CMB’nin toplantısı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası haziran ayı faizi kaç? Merkez Bankası faiz artırımına, indirimine gidecek mi? İşte, ayrıntılar...
Para ve altın gibi emtia piyasalarının yanı sıra kripto para piyasalarında da etkili olan merkez bankası kararlarında bu kez sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na geldi. Amerikan Merkez Bankası FED’in ardından haziran ayı politika faizini açıklayacak olan TCMB’nin toplantısı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası haziran ayı faizi kaç? Merkez Bankası faiz artırımına, indirimine gidecek mi? Merkez Bankası bu ayki politika faizi kaç? İşte, detaylar…
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23 Haz 2022 - 16:07 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.