Müge Anlı’nın Sezon Finali Ortalığı İnletti! Esra Erol’u Karşısına Almıştı; Bitiş Tarihi Ortaya Çıktı! Meğer Düğünden…

ATV ekranlarının en güçlü yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sezona hala devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sezon finaline girmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sezon finali tarihi ile seyircisini meraklandırmayı başarırken; programın sezon finali için de tarih netleşmiş bulunuyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar…

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