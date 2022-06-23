TikTok Fenomeni Mika Raun Artık Son Noktada! Gören Bakanlığa Şikayet Ediyor! Kucak Dansı Yaparak… “Yok Artık!”
Türkiye’de son yıllarda sosyal medya akımlarında akla hayale gelmeyen, görenleri şaşkına çeviren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenomen kültürünün artık giderek yaygınlaştığı sosyal medyada paylaşımları, hayat tarzı, fikirleri ve görüntüleri ile fenomen haline gelen isimler arasında yer alan Mika Raun da TikTok platformunda yakaladığı ilgiyi diğer sosyal medya mecralarına taşıdı.
Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka birine dönüşen Mika Raun, geçtiğimiz günlerde tepki çeken açıklamalarının ardından bu kez de paylaştığı konser görüntüleri ile şok etti. Mika Raun’un konserde kucak dansı yaptığı anlar ve sonrası görenleri şok etti. İşte detaylar…
TikTok platformunda yayınladığı videolar ile Türkiye’de geniş bir kitleye ulaşmayı başaran ve bir sosyal medya fenomeni olan Mika Raun, zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu. Kendine has söylemleri ve tavırlarıyla dikkatleri çeken ünlü fenomen, son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarıyla gündem olmuştu. Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olan ve buradaki açıklamalarıyla dikkat çeken Mika Raun, bu kez de konserden paylaştığı kucak dansı görüntüleri ile şok etti.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Haz 2022 - 16:06 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.