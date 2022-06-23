TikTok Fenomeni Mika Raun Artık Son Noktada! Gören Bakanlığa Şikayet Ediyor! Kucak Dansı Yaparak… “Yok Artık!”

Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka birine dönüşen Mika Raun, geçtiğimiz günlerde tepki çeken açıklamalarının ardından bu kez de paylaştığı konser görüntüleri ile şok etti. Mika Raun’un konserde kucak dansı yaptığı anlar ve sonrası görenleri şok etti. İşte detaylar…

TikTok platformunda yayınladığı videolar ile Türkiye’de geniş bir kitleye ulaşmayı başaran ve bir sosyal medya fenomeni olan Mika Raun, zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu. Kendine has söylemleri ve tavırlarıyla dikkatleri çeken ünlü fenomen, son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarıyla gündem olmuştu. Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olan ve buradaki açıklamalarıyla dikkat çeken Mika Raun, bu kez de konserden paylaştığı kucak dansı görüntüleri ile şok etti.

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