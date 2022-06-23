Neşet Ertaş Sevenlerine Büyük Müjde Geldi! Bergen’i Silip Atacak; Yer Yerinden Oynayacak! Karar Çıktı! O İsimler…

Heyecanla beklenen biyografik yapımlardan biri olan Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi için geri sayım başladı. Vizyon tarihi belli olan filme dair tüm detaylar ortaya çıkarken; Neşet Ertaş’a hayat verecek olan isim de açıklandı! Peki, Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman vizyona giriyor? Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi nerede çekiliyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...