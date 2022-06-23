Merve Boluğur Halk Otobüsten Paylaştı! Öyle Bir An Yaşadı Ki, Murat Dalkılıç Görse Yıkılır; Gözyaşlarına Boğulur! “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’un sosyal medyanın gündemini salladı geçti. Yaşamış olduğu durumdan ötürü “Merve Boluğur’un parası mı bitti?” sözlerini dile getiren Merve Boluğur, milyonlarca kişiden “Murat Dalkılıç görse yıkılır” yorumlarını aldı! İşte milyonlarca hayranına “Yok artık” dedirten o skandal paylaşım…
Her paylaşımı, her sözü ayrı bir olay yaratan Merve Boluğur, uzun bir süre önce oyunculuk yapmayı bırakmıştı. Boluğur, artık gelen teklifleri kabul etmediğini de açıklamış ve yeni şarkısı için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Muhteşem Yüzyıl, Acemi Cadı gibi dizilerle şok üzerine şok yaşatan Merve Boluğur’un yeni şarkısı ise kimi tarafından çok beğenilmiş; kimi tarafından ise eleştirilmişti. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.