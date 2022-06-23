- 23 Haz 2022 - 19:19

Merve Boluğur Halk Otobüsten Paylaştı! Öyle Bir An Yaşadı Ki, Murat Dalkılıç Görse Yıkılır; Gözyaşlarına Boğulur! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’un sosyal medyanın gündemini salladı geçti. Yaşamış olduğu durumdan ötürü “Merve Boluğur’un parası mı bitti?” sözlerini dile getiren Merve Boluğur, milyonlarca kişiden “Murat Dalkılıç görse yıkılır” yorumlarını aldı! İşte milyonlarca hayranına “Yok artık” dedirten o skandal paylaşım…

Her paylaşımı, her sözü ayrı bir olay yaratan Merve Boluğur, uzun bir süre önce oyunculuk yapmayı bırakmıştı. Boluğur, artık gelen teklifleri kabul etmediğini de açıklamış ve yeni şarkısı için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Muhteşem Yüzyıl, Acemi Cadı gibi dizilerle şok üzerine şok yaşatan Merve Boluğur’un yeni şarkısı ise kimi tarafından çok beğenilmiş; kimi tarafından ise eleştirilmişti. Peki, neler oluyor?

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23 Haz 2022 - 19:19 Ankara- Yaşam

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