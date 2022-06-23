- 23 Haz 2022 - 16:07

BİM Yine Bombayı Patlattı! Dev Cumartesi İndirimi Geliyor! Ankastre Setlerinden Bebek Bakım Setlerine Büyük Fırsat! İşte BİM 1 Temmuz Aktüeli.

Ucuz alışverişin adresi olan BİM yine fırsatlar ile dolu aktüelini yayınladı. İşte Hem ucuz hem de kaliteli ürünleri ile yok satmaya devam eden BİM 1 Temmuz aktüeli.

Kumtel Cam Ankastre Set 3.099 Türk Lirası
Kumtel Kule Tipi Vantilatör 599 Türk Lirası
Kumtel Ayaklı Vantilatör 329 Türk Lirası
Chef's Pro Blender Seti 329 Türk Lirası
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 429 Türk Lirası
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 14 TL 50 Kuruş
Kase Hazneli Rende 34 TL 50 Kuruş
Figürlü Mini El Fanı 29 TL 50 Kuruş
Şarjlı Damacana Su Pompası 59 TL 50 Kuruş

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23 Haz 2022 - 16:07 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli.
A101 Bombayı Patlattı! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101’e Gidenler Sepetlerini Dolduracak. İşte İndirim Dolu 25 Haziran Aktüeli. mask
A101 Bombayı Patlattı! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101’e Gidenler Sepetlerini Dolduracak. İşte İndirim Dolu 25 Haziran Aktüeli.
ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli. mask
ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli.
BİM Dev İndirimi Yaptı! Cep Telefonlarından Ankastre Setlerine Büyük İndirim! Aradığınız Ne Varsa Bu Hafta BİM’de! İşte O Kampanyalar. mask
BİM Dev İndirimi Yaptı! Cep Telefonlarından Ankastre Setlerine Büyük İndirim! Aradığınız Ne Varsa Bu Hafta BİM’de! İşte O Kampanyalar.
Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı… mask
Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı…
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü… mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü…
A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak! mask
A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak!
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür! mask
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür!
BİM’den Büyük Çarşamba İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 15 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Çarşamba İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 15 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli.
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli. mask
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli.
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