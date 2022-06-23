BİM Yine Bombayı Patlattı! Dev Cumartesi İndirimi Geliyor! Ankastre Setlerinden Bebek Bakım Setlerine Büyük Fırsat! İşte BİM 1 Temmuz Aktüeli.
Ucuz alışverişin adresi olan BİM yine fırsatlar ile dolu aktüelini yayınladı. İşte Hem ucuz hem de kaliteli ürünleri ile yok satmaya devam eden BİM 1 Temmuz aktüeli.
Kumtel Cam Ankastre Set 3.099 Türk Lirası
Kumtel Kule Tipi Vantilatör 599 Türk Lirası
Kumtel Ayaklı Vantilatör 329 Türk Lirası
Chef's Pro Blender Seti 329 Türk Lirası
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 429 Türk Lirası
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 14 TL 50 Kuruş
Kase Hazneli Rende 34 TL 50 Kuruş
Figürlü Mini El Fanı 29 TL 50 Kuruş
Şarjlı Damacana Su Pompası 59 TL 50 Kuruş
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23 Haz 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.