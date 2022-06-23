Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı’dan Bomba Haber Geldi! Eşinin Güzelliği Milyonları Büyüledi! “Oğlum O Senin Yengen!”
Yarışmanın ardından geçen iki yıl sonra evlenen MasterChef Serhat’ın eşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine bir türlü inanamadı! Peki, MasterChef Serhat Doğramacı şimdi ne yapıyor? MasterChef Serhat Doğramacı evlendi mi? İşte, ayrıntılar...
TV8 ekranlarına yeni sezonu ile gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının eski şampiyonlarının birinden müjdeli haber geldi. Nişanlı olduğu bilinen MasterChef Türkiye 2020 yarışması şampiyonu Serhat Doğramacı, dün evlendi. Yarışmanın ardından geçen iki yıl sonra evlenen MasterChef Serhat’ın eşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine bir türlü inanamadı! Peki, MasterChef Serhat Doğramacı şimdi ne yapıyor? MasterChef Serhat Doğramacı evlendi mi? MasterChef Serhat Doğramacı kiminle evlendi, eşi kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Haz 2022 - 16:08 - Masterchef Türkiye 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.