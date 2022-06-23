Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı’dan Bomba Haber Geldi! Eşinin Güzelliği Milyonları Büyüledi! “Oğlum O Senin Yengen!”

TV8 ekranlarına yeni sezonu ile gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının eski şampiyonlarının birinden müjdeli haber geldi. Nişanlı olduğu bilinen MasterChef Türkiye 2020 yarışması şampiyonu Serhat Doğramacı, dün evlendi. Yarışmanın ardından geçen iki yıl sonra evlenen MasterChef Serhat’ın eşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine bir türlü inanamadı! Peki, MasterChef Serhat Doğramacı şimdi ne yapıyor? MasterChef Serhat Doğramacı evlendi mi? MasterChef Serhat Doğramacı kiminle evlendi, eşi kim? İşte, detaylar…

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