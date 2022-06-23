23 Haz 2022 - 16:08
Ece Erken’den Tatil Pozları! Zor Günleri Geride Bıraktı; Bikinisini Giyip Kendisini Denizlere Attı! “Bu Ne Hal Ece!”
Ece Erken, takipçilerinin beklemediği bir hamle yaptı. Tatile giden Ece Erken, sezonu o koyda açtı! Peki, Ece Erken ne yaptı? Ece Erken tatile mi çıktı, nereye tatile gitti? İşte, ayrıntılar...
Bir süredir eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili paylaşımlarıyla gündemlerden düşmeyen Ece Erken, takipçilerinin beklemediği bir hamle yaptı. Tatile giden Ece Erken, sezonu o koyda açtı! Peki, Ece Erken ne yaptı? Ece Erken tatile mi çıktı, nereye tatile gitti? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Haz 2022 - 16:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.