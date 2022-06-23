- 23 Haz 2022 - 16:08

Ece Erken’den Tatil Pozları! Zor Günleri Geride Bıraktı; Bikinisini Giyip Kendisini Denizlere Attı! “Bu Ne Hal Ece!”

Ece Erken, takipçilerinin beklemediği bir hamle yaptı. Tatile giden Ece Erken, sezonu o koyda açtı! Peki, Ece Erken ne yaptı? Ece Erken tatile mi çıktı, nereye tatile gitti? İşte, ayrıntılar...

Bir süredir eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili paylaşımlarıyla gündemlerden düşmeyen Ece Erken, takipçilerinin beklemediği bir hamle yaptı. Tatile giden Ece Erken, sezonu o koyda açtı! Peki, Ece Erken ne yaptı? Ece Erken tatile mi çıktı, nereye tatile gitti? İşte, detaylar…

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23 Haz 2022 - 16:08 - Magazin

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