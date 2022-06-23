Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Şok Eden Haber! Yollarını Ayırmışlardı; Aynı Gün Öyle Bir Şey Yaptılar Ki…
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den arka arkaya gelen o paylaşımın tesadüf olup olmadığı merak edilirken; ikilinin yeniden barışıp barışmadığı da konuşulmaya başlandı. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? İşte merak edilenler...
Birliktelikleriyle de ayrılıklarıyla da gündemlerden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi ayrı geçen ayların ardından çok ilginç bir hamle yaptı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den arka arkaya gelen o paylaşımın tesadüf olup olmadığı merak edilirken; ikilinin yeniden barışıp barışmadığı da konuşulmaya başlandı. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? İşte, detaylar…
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23 Haz 2022 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.