Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Şok Eden Haber! Yollarını Ayırmışlardı; Aynı Gün Öyle Bir Şey Yaptılar Ki…

Birliktelikleriyle de ayrılıklarıyla da gündemlerden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi ayrı geçen ayların ardından çok ilginç bir hamle yaptı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den arka arkaya gelen o paylaşımın tesadüf olup olmadığı merak edilirken; ikilinin yeniden barışıp barışmadığı da konuşulmaya başlandı. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? İşte, detaylar…

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