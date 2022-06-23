Esra Ezmeci Yine Mide Bulandırdı! “Ya Grup Yapalım ya da Önümde…” Ahlaksız Olaylar Bitmek Nedir Bilmiyor!
Türkiye’nin Fulya ile Umudun Olsun programında tanımaya başladığı ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından düzenlediği soru-cevap etkinliklerinde kendisine gelen soru ve itiraflara verdiği yanıtlarla gündem olmaya devam ediyor. Mesleği ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla son dönemlerde gündeme gelen ve Haydar Dümen’e benzetilen Esra Ezmeci, öte yandan güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. İşte detaylar...
Kendisine gelen ilginç soru ve itiraflara yanıtlar veren Esra Ezmeci’ye gelen bir soru bir kez daha ağızları açık bıraktı. Ünlü psikolog bile gelen bu soru karşısında ne diyeceğini şaşırdı. Ünlü psikolog Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programında adını geniş kitlelere duyurmayı başardı ve daha sonda sosyal medyadan düzenlediği soru-cevap etkinliklerinde kendisine gelen soru ve itiraflara verdiği yanıtlarla gündemin değişmez isimlerinden biri haline geldi.
Bugüne kadar birçok sıra dışı ve eğlenceli soruya yanıt veren 35 yaşındaki Ezmeci, bir kez daha gelen bir soru ile herkesi dumur etmeyi başardı. Esra Ezmeci’ye gelen soru karşısında birçok sosyal medya kullanıcısı “Midem bulandı” yorumları yaptı. Ünlü psikolog bu soruya verdiği yanıtla çok konuşuldu.
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23 Haz 2022 - 16:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.