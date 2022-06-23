Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Sosyal Medyanın Diline Düştüler! Samimi ve Sıcak Görüntüleri Çılgına Çevirdi! “Ananız Babanız Yok Mu?”
Geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri paylaşım ile kafaları karıştıran Sude Burcu ve Mert Öcal’ın takipçileri de ikiye bölündü! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacıları Mert Öcal ile Sude Burcu hala birlikte mi? İşte, merak edilenler...
Survivor All Star 2022 yarışmasına performanslarından çok aşklarıyla damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal cephesinde işler karıştı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri paylaşım ile kafaları karıştıran Sude Burcu ve Mert Öcal’ın takipçileri de ikiye bölündü! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacıları Mert Öcal ile Sude Burcu hala birlikte mi? Mert Öcal ile Sude Burcu ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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23 Haz 2022 - 16:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.