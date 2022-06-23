Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Sosyal Medyanın Diline Düştüler! Samimi ve Sıcak Görüntüleri Çılgına Çevirdi! “Ananız Babanız Yok Mu?”

Survivor All Star 2022 yarışmasına performanslarından çok aşklarıyla damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal cephesinde işler karıştı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri paylaşım ile kafaları karıştıran Sude Burcu ve Mert Öcal’ın takipçileri de ikiye bölündü! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacıları Mert Öcal ile Sude Burcu hala birlikte mi? Mert Öcal ile Sude Burcu ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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