Survivor Mert Öcal’ın Gizli Aşkı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! “Kardeşin Gibi Duruyor” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!
Acun Medya imzası ile 2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor Türkiye programı, ekranlara geldiği her dönemde reytingleri kırıp geçmeyi başarıyor. Her bölümü ayrı bir heyecan ve merakla takip edilen program şimdilerde All Star sezonuyla ekranlara geliyor ve Survivor All Star’da da final haftası giderek yaklaşıyor. Sevilen yarışma programı bu sezon yarışmacıların performansları kadar, adadaki aşk söylentileriyle de gündeme gelmişti. İşte detaylar...
Bu aşk söylentilerinde adı geçen yarışmacılardan biri olan Mert Öcal gizli aşkını sonunda paylaştı. Mert Öcal’ın sevgilisini gören birçok kişi “Kardeşin gibi duruyor” yorumunda bulundu. Türkiye’de adını ilk olarak 2004 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak duyuran ve daha sonra rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Mert Öcal, asıl geniş kitlesine ise 2020 yılında Survivor Türkiye programı ile ulaştı.
Survivor programında yarışmacı olarak yer aldıktan sonra geniş kitlelere ulaşan Mert Öcal, daha sonra 2022 All Star sezonu kadrosunda da yer aldı. Yarışmacılarla girdiği sert diyaloglar ve polemiklerle gündeme gelen Mert Öcal, bir dönem adada aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme geldi.
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23 Haz 2022 - 16:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.