Survivor Mert Öcal’ın Gizli Aşkı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! “Kardeşin Gibi Duruyor” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!

Bu aşk söylentilerinde adı geçen yarışmacılardan biri olan Mert Öcal gizli aşkını sonunda paylaştı. Mert Öcal’ın sevgilisini gören birçok kişi “Kardeşin gibi duruyor” yorumunda bulundu. Türkiye’de adını ilk olarak 2004 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak duyuran ve daha sonra rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Mert Öcal, asıl geniş kitlesine ise 2020 yılında Survivor Türkiye programı ile ulaştı.

Survivor programında yarışmacı olarak yer aldıktan sonra geniş kitlelere ulaşan Mert Öcal, daha sonra 2022 All Star sezonu kadrosunda da yer aldı. Yarışmacılarla girdiği sert diyaloglar ve polemiklerle gündeme gelen Mert Öcal, bir dönem adada aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme geldi.

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