23 Haz 2022 - 16:09

Survivor Mert Öcal’ın Gizli Aşkı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! “Kardeşin Gibi Duruyor” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!

Acun Medya imzası ile 2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor Türkiye programı, ekranlara geldiği her dönemde reytingleri kırıp geçmeyi başarıyor. Her bölümü ayrı bir heyecan ve merakla takip edilen program şimdilerde All Star sezonuyla ekranlara geliyor ve Survivor All Star’da da final haftası giderek yaklaşıyor. Sevilen yarışma programı bu sezon yarışmacıların performansları kadar, adadaki aşk söylentileriyle de gündeme gelmişti. İşte detaylar...