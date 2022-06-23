- 23 Haz 2022 - 19:28

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç'tan Şok İtiraf: "Hepimiz ayrılacaktık, iki misli para verdiler!"... Kanal Devreye Öyle Bir Girmiş Ki… Perde Arkası Aralandı! Meğer…

Milyonları ekran başına kilitleyen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi hakkında bomba bir açıklama geldi. Dizide Kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç, skandal itiraflarda bulundu. Yıllar önce kanalın devreye girmesiyle birlikte her şeyin başka bir boyut aldığını açıklayan Atilla Olguç, Necati Şaşmaz’ın tarikat haberlerinden sonra yaşadıklarını tek tek anlattı! Meğer…

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Erhan Ufak ve Gürkan Uygun gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Dizide Kılış karakterine hayat veren Atilla Tolgaç, Kurtlar Vadisi dizisinde olanı biteni tek tek açıkladı! Necati Şaşmaz’ın tarikat haberlerinin çıkmasının ardından şok bir karar veren oyunculara bomba bir teklifin geldiğini açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Haz 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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