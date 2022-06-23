Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Haz 2022 - 19:28

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç'tan Şok İtiraf: "Hepimiz ayrılacaktık, iki misli para verdiler!"... Kanal Devreye Öyle Bir Girmiş Ki… Perde Arkası Aralandı! Meğer…

Milyonları ekran başına kilitleyen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi hakkında bomba bir açıklama geldi. Dizide Kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç, skandal itiraflarda bulundu. Yıllar önce kanalın devreye girmesiyle birlikte her şeyin başka bir boyut aldığını açıklayan Atilla Olguç, Necati Şaşmaz’ın tarikat haberlerinden sonra yaşadıklarını tek tek anlattı! Meğer…