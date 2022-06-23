Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ından Skandal İtiraf! Yıllar Önce Kanal Devreye Öyle Bir Girmiş Ki… Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Milyonları ekran başına kilitleyen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi hakkında bomba bir açıklama geldi. Dizide Kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç, skandal itiraflarda bulundu. Yıllar önce kanalın devreye girmesiyle birlikte her şeyin başka bir boyut aldığını açıklayan Atilla Olguç, Necati Şaşmaz’ın tarikat haberlerinden sonra yaşadıklarını tek tek anlattı! Meğer…
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Erhan Ufak ve Gürkan Uygun gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Dizide Kılış karakterine hayat veren Atilla Tolgaç, Kurtlar Vadisi dizisinde olanı biteni tek tek açıkladı! Necati Şaşmaz’ın tarikat haberlerinin çıkmasının ardından şok bir karar veren oyunculara bomba bir teklifin geldiğini açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.