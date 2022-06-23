Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın!
Pandemi döneminde yaşanan çip krizi, küresel piyasalarda otomotiv sektörünü doğrudan etkisi altına aldı ve bu süreçte otomobil fiyatlarında hızlı bir yükseliş dönemi başladı. Artan sıfır km otomobil fiyatları ile birlikte ikinci el araçlarda da fiyatlar artış gösterirken, Türkiye’de enflasyon, döviz kuru ve vergilerle birlikte otomobil fiyatları beklenenden daha yüksek oranlarda artış yaşadı. İşte detaylar...
Bu da birçok vatandaşın araç sahibi olma hayalini ertelemesine neden oldu. Şimdilerde Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile hareketlenen otomobil pazarlarında fiyatlar ne durumda? Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükselişin sebebi ne, fiyatlar düşecek mi?
Pandemi döneminde yaşanan çip krizi ile başlayan ve 2021 yılında yükselişlerini hızlandıran otomobil fiyatları, 2022 yılında da yükselen küresel enflasyon ve ardından Rusya – Ukrayna savaşı ile yükseliş seyrini korudu. Sıfır otomobillerde yükselen fiyatlarla birlikte ikinci el araçlarda da fiyatlar artış gösterirken, Türkiye’de otomobil fiyatlarına eklenen vergilerle birlikte birçok kişi için araç sahibi olmak imkansız bir hal aldı. Son günlerde otomobil pazarlarında hem sıfır hem de ikinci el araçlarda fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Peki bu yükseliş ne kadar sürecek?
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23 Haz 2022 - 23:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.