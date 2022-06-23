Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Duymadığı Laf Kalmadı! Linç Üzerine Linç Yedi! “Acun Ünlü Ettiklerini Arada Kontrol Et!” Yorumlar Gırla…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, tepkileri arka arkaya aldı! Duymadığı laf, işitmediği söz kalmayan Aleyna Kalaycıoğlu, milyonları şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı’ya yorumlarda bulunan takipçileri ise “Acun arada ünlü ettiklerini kontrol et” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde yarışmış olan Aleyna Kalaycıoğlu, yurt dışında okumuş olduğu uçak mühendisliği bölümü bırakıp; Survivor yarışmasına katılmıştı. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek paylaşımla sinir kat sayısını binlere çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.