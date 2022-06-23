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23 Haz 2022 - 19:22

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Duymadığı Laf Kalmadı! Linç Üzerine Linç Yedi! “Acun Ünlü Ettiklerini Arada Kontrol Et!” Yorumlar Gırla…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, tepkileri arka arkaya aldı! Duymadığı laf, işitmediği söz kalmayan Aleyna Kalaycıoğlu, milyonları şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı’ya yorumlarda bulunan takipçileri ise “Acun arada ünlü ettiklerini kontrol et” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…