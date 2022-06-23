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23 Haz 2022 - 16:47

Gönül Dağı Dilek’in Derin Yırtmaçlı Mini Eteğiyle Kasıp Kavurdu! Türkiye’yi Geçti; Paris’i Alev Alev Yaktı! “Kasaba Seni Böyle Kabul Etmez!”

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, diziden ayrıldıktan sonra sosyal medyayı sallamaya başladı! Derin yırtmaçlı mini bir etek giyen Gülsim Ali İlhan, Türkiye’yi geçti; Paris’i alev alev yaktı! Görenlerin “Kasaba seni böyle kabul etmez” dediği Gülsim Ali İlhan, herkesi paylaşımlarıyla şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…