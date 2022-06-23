- 23 Haz 2022 - 16:47 G: 23 Haz 2022 - 16:57

Gönül Dağı Dilek’in Derin Yırtmaçlı Mini Eteğiyle Kasıp Kavurdu! Türkiye’yi Geçti; Paris’i Alev Alev Yaktı! “Kasaba Seni Böyle Kabul Etmez!”

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, diziden ayrıldıktan sonra sosyal medyayı sallamaya başladı! Derin yırtmaçlı mini bir etek giyen Gülsim Ali İlhan, Türkiye’yi geçti; Paris’i alev alev yaktı! Görenlerin “Kasaba seni böyle kabul etmez” dediği Gülsim Ali İlhan, herkesi paylaşımlarıyla şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekranlara gelmiş ve Eylül ayına kadar ara vermişti. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, sosyal medya üzerinden dekolteli paylaşımlarda bulunarak; herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Haz 2022 - 16:47 Ankara- Yaşam

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