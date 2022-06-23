Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başına Bekliyordu Ama Yine Oldu! “Bu Kadarı da Pes”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ikinci dokunulmazlık ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın yapımcının başında beklediği biliniyordu ki, gelen son dakika haberi şok içerisinde bıraktı! Survivor yarışmasının tüm heyecanını öldüren bu ifşanın ardından birçok kişi “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ogeday Girişken’inde elenmesin ardından yalnız kalan Nisa Bölükbaşı, kırmızı takımın tüm yarışmacılarıyla savaş vermeye başlamıştı. Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya’nın finaline çıkmış ve Adem Kılıççı oyunu kazanan isim olmuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.