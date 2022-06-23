- 23 Haz 2022 - 17:48

Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başına Bekliyordu Ama Yine Oldu! “Bu Kadarı da Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ikinci dokunulmazlık ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın yapımcının başında beklediği biliniyordu ki, gelen son dakika haberi şok içerisinde bıraktı! Survivor yarışmasının tüm heyecanını öldüren bu ifşanın ardından birçok kişi “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ogeday Girişken’inde elenmesin ardından yalnız kalan Nisa Bölükbaşı, kırmızı takımın tüm yarışmacılarıyla savaş vermeye başlamıştı. Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya’nın finaline çıkmış ve Adem Kılıççı oyunu kazanan isim olmuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Haz 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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