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23 Haz 2022 - 17:48

Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başına Bekliyordu Ama Yine Oldu! “Bu Kadarı da Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ikinci dokunulmazlık ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın yapımcının başında beklediği biliniyordu ki, gelen son dakika haberi şok içerisinde bıraktı! Survivor yarışmasının tüm heyecanını öldüren bu ifşanın ardından birçok kişi “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…