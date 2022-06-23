Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Haz 2022 - 18:12

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Evi Kabusa Döndü! Dinçerler Resti Çekti; Ortalığı İnletti! Hadise’nin Hayalleri Hayal Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evi kabusa döndü! Dinçerler’in resti çektiği ve Hadise’nin bu yüzden hayallerinin yıkıldığı konuşulurken; ortalık bu iddiayla inlemeye başladı! Gündemin rengini değiştiren bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! Şok üzerine şok yaşatan ikiliden gelen bu acı haber dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…