Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Evi Kabusa Döndü! Dinçerler Resti Çekti; Ortalığı İnletti! Hadise’nin Hayalleri Hayal Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evi kabusa döndü! Dinçerler’in resti çektiği ve Hadise’nin bu yüzden hayallerinin yıkıldığı konuşulurken; ortalık bu iddiayla inlemeye başladı! Gündemin rengini değiştiren bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! Şok üzerine şok yaşatan ikiliden gelen bu acı haber dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, hayranlarının şok içerisinde bırakmıştı. Nişan ve düğün törenlerine gelen davetlileri uyarıda bulunan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, basına tek bir tane bile görsel sızdırmamıştı. Sosyal medyayı sallayan bu durum; dengeleri alt üst etmişti. Hayranlarına ilk kez konserinde açıklama yapan Hadise “Bize özel olarak kalsın istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Peki, ikilinin iyi giden evliliklerinde nasıl bir sorun oluştu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.