Hande Erçel’in Kardeşi Nefes Kesti! Minicik Şortuyla Kardeşine Taş Çıkardı! Instagram İkiye Bölündü! “Hande’den Güzel!”

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yaşadığı aşk ilişkileriyle ve yer aldığı dizilerde ortaya koyduğu oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, öte yandan özel hayatıyla ve aile yaşantısından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Ablası Gamze Erçel ile birlikte sık sık paylaşımlarda bulunarak ablasının da sosyal medyada şöhrete kavuşmasını sağlayan Hande Erçel, Gamze Erçel’in paylaşımı ile bir kez daha gündeme geldi. Gamze Erçel’in paylaşımını gören birçok kişi, ünlü oyuncunun kardeşine “Hande’den güzel” yorumunda bulundu.

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