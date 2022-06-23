Hande Erçel’in Kardeşi Nefes Kesti! Minicik Şortuyla Kardeşine Taş Çıkardı! Instagram İkiye Bölündü! “Hande’den Güzel!”
Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri çekmeye devam ederken, bu kez de dikkatleri çeken isim Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel oldu. Gamze Erçel’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, takipçilerini adeta mest etti. İşte detaylar…
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yaşadığı aşk ilişkileriyle ve yer aldığı dizilerde ortaya koyduğu oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, öte yandan özel hayatıyla ve aile yaşantısından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Ablası Gamze Erçel ile birlikte sık sık paylaşımlarda bulunarak ablasının da sosyal medyada şöhrete kavuşmasını sağlayan Hande Erçel, Gamze Erçel’in paylaşımı ile bir kez daha gündeme geldi. Gamze Erçel’in paylaşımını gören birçok kişi, ünlü oyuncunun kardeşine “Hande’den güzel” yorumunda bulundu.
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23 Haz 2022 - 18:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.