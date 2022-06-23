- 23 Haz 2022 - 18:50 G: 23 Haz 2022 - 19:41

Emekli Vatandaşa Son Dakika Açıklaması Geldi! Ak Parti Cephesinden Temmuz Ayına Damga Vuracak Sözler! Emekli Maaşına Tam Tamına Yüzde 40 Zam…

Türkiye’de yaklaşık 13,5 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Temmuz ayının başında TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına uygulanacak olan yasal zam oranı belli olacak. Ancak emeklilere Temmuz ayında ne kadar zam geleceği belirsizliğini koruyordu ve bu konuya dair bir açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi. Kurtulmuş, Temmuz ayında yapılacak düzenleme ile ilgili müjdeyi verdi. İşte detaylar…

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşmiş olacak ve böylece memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan yasal zam tutarı da belirlenmiş olacak. Öte yandan asgari ücretli çalışanlar da bir süredir yıl ortasında ikinci zammın uygulanması için taleplerini dile getiriyordu. Yükselen enflasyon ile eriyen zamlardan dolayı oluşan zam beklenti ve taleplerine AK Parti cephesinden yanıt geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada seviye belirterek müjdeyi duyurdu.

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23 Haz 2022 - 18:50 - Gündem

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