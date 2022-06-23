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23 Haz 2022 - 18:55

Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında bir kez daha bulunan Nisa Bölükbaşı, hayatının son darbesi aldı. Hayatının darbesini alan Nisa Bölükbaşı’nın sonu eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’dan daha fena olan Nisa Bölükbaşı, herkesin ağzını açık bıraktı. Diskalifiye kararının çıktığı gözler önüne serilirken; evine dönmek zorunda kaldığı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…