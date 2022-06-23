Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında bir kez daha bulunan Nisa Bölükbaşı, hayatının son darbesi aldı. Hayatının darbesini alan Nisa Bölükbaşı’nın sonu eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’dan daha fena olan Nisa Bölükbaşı, herkesin ağzını açık bıraktı. Diskalifiye kararının çıktığı gözler önüne serilirken; evine dönmek zorunda kaldığı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sona kalan 6 yarışmacıdan Adem Kılıççı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olmuştu. Potada ise herkes Nisa Bölükbaşı’nı söylemesini beklerken; Ayşe Yüksel eleme potasına giden isim olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu durumdan sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yaşanan sakatlıksa yüreklerin sızlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.