- 23 Haz 2022 - 18:55 G: 23 Haz 2022 - 19:22

Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında bir kez daha bulunan Nisa Bölükbaşı, hayatının son darbesi aldı. Hayatının darbesini alan Nisa Bölükbaşı’nın sonu eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’dan daha fena olan Nisa Bölükbaşı, herkesin ağzını açık bıraktı. Diskalifiye kararının çıktığı gözler önüne serilirken; evine dönmek zorunda kaldığı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sona kalan 6 yarışmacıdan Adem Kılıççı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olmuştu. Potada ise herkes Nisa Bölükbaşı’nı söylemesini beklerken; Ayşe Yüksel eleme potasına giden isim olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu durumdan sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yaşanan sakatlıksa yüreklerin sızlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Haz 2022 - 18:55 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başına Bekliyordu Ama Yine Oldu! “Bu Kadarı da Pes” mask
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başına Bekliyordu Ama Yine Oldu! “Bu Kadarı da Pes”
Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi…
Survivor Ayşe 83 Milyonun Önünde Mosmor Kesildi! Aklından Bile Geçmemişti; Şampiyon Darbeyi Şak Diye İndirdi! Acun Bile… mask
Survivor Ayşe 83 Milyonun Önünde Mosmor Kesildi! Aklından Bile Geçmemişti; Şampiyon Darbeyi Şak Diye İndirdi! Acun Bile…
Survivor'da (Bugün) İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim… mask
Survivor'da (Bugün) İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim…
Survivor Berkan Paraya Para Demeyecek! Elinden O İsim Tuttu! Artık Sırtı Yere Gelmeyecek; Hayatı Boyunca Dokunulmazlık Edindi! mask
Survivor Berkan Paraya Para Demeyecek! Elinden O İsim Tuttu! Artık Sırtı Yere Gelmeyecek; Hayatı Boyunca Dokunulmazlık Edindi!
Survivor Panorama Masası Milyonları Ayağa Kaldırdı! Alenen Dalga Geçilince Ortalık Çok Fena Karıştı! “O Koltuğu Asla Hak Etmiyorsunuz!” mask
Survivor Panorama Masası Milyonları Ayağa Kaldırdı! Alenen Dalga Geçilince Ortalık Çok Fena Karıştı! “O Koltuğu Asla Hak Etmiyorsunuz!”
Survivor All-Star 141. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Bugün Kim Elendi Nisa Mı, Berkan Mı, Hikmet Mi? Survivor 21 Haziran 2022 141. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 141. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Bugün Kim Elendi Nisa Mı, Berkan Mı, Hikmet Mi? Survivor 21 Haziran 2022 141. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı! Acun Ilıcalı, Çalışanlar, Yapım Ekibi, Yönetmen Herkes Şok İçerisinde… 16 Yıl Sonra Deprem Yaşandı! mask
Survivor Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı! Acun Ilıcalı, Çalışanlar, Yapım Ekibi, Yönetmen Herkes Şok İçerisinde… 16 Yıl Sonra Deprem Yaşandı!
Survivor Batuhan’a Acun Medya’dan Yaptırım Geldi! Murat Ceylan Çıldırdı; Misli Misli Ödeme Yapacak! Aldığı Araba Burnundan Geldi… mask
Survivor Batuhan’a Acun Medya’dan Yaptırım Geldi! Murat Ceylan Çıldırdı; Misli Misli Ödeme Yapacak! Aldığı Araba Burnundan Geldi…
Survivor’dan Elenen Berkan’ın Aylık Kazancı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Torpillisi Olarak Biliniyordu… Hesabı Paradan Patlayacak! mask
Survivor’dan Elenen Berkan’ın Aylık Kazancı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Torpillisi Olarak Biliniyordu… Hesabı Paradan Patlayacak!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Duymadığı Laf Kalmadı! Linç Üzerine Linç Yedi! “Acun Ünlü Ettiklerini Arada Kontrol Et!” Yorumlar Gırla… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Duymadığı Laf Kalmadı! Linç Üzerine Linç Yedi! “Acun Ünlü Ettiklerini Arada Kontrol Et!” Yorumlar Gırla…
Merve Boluğur Halk Otobüsten Paylaştı! Öyle Bir An Yaşadı Ki, Murat Dalkılıç Görse Yıkılır; Gözyaşlarına Boğulur! “Yok Artık” mask
Merve Boluğur Halk Otobüsten Paylaştı! Öyle Bir An Yaşadı Ki, Murat Dalkılıç Görse Yıkılır; Gözyaşlarına Boğulur! “Yok Artık”
Hande Erçel’in Kardeşi Nefes Kesti! Minicik Şortuyla Kardeşine Taş Çıkardı! Instagram İkiye Bölündü! “Hande’den Güzel!” mask
Hande Erçel’in Kardeşi Nefes Kesti! Minicik Şortuyla Kardeşine Taş Çıkardı! Instagram İkiye Bölündü! “Hande’den Güzel!”
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Evi Kabusa Döndü! Dinçerler Resti Çekti; Ortalığı İnletti! Hadise’nin Hayalleri Hayal Oldu… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Evi Kabusa Döndü! Dinçerler Resti Çekti; Ortalığı İnletti! Hadise’nin Hayalleri Hayal Oldu…
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başına Bekliyordu Ama Yine Oldu! “Bu Kadarı da Pes” mask
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başına Bekliyordu Ama Yine Oldu! “Bu Kadarı da Pes”
Gönül Dağı Dilek’in Derin Yırtmaçlı Mini Eteğiyle Kasıp Kavurdu! Türkiye’yi Geçti; Paris’i Alev Alev Yaktı! “Kasaba Seni Böyle Kabul Etmez!” mask
Gönül Dağı Dilek’in Derin Yırtmaçlı Mini Eteğiyle Kasıp Kavurdu! Türkiye’yi Geçti; Paris’i Alev Alev Yaktı! “Kasaba Seni Böyle Kabul Etmez!”
Seda Tosun 'Nikahta Keramet Var' Diyerek Evlendi! Seda Tosun'u Annelik Heyecanı Sardı! Eşi Taner Aktaş Kimdir? İşte detaylar... mask
Seda Tosun 'Nikahta Keramet Var' Diyerek Evlendi! Seda Tosun'u Annelik Heyecanı Sardı! Eşi Taner Aktaş Kimdir? İşte detaylar...
'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın Oyuncu Kadrosu Belli Oldu... mask
'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın Oyuncu Kadrosu Belli Oldu...
Kısmetse Olur’un Cansel’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Şok Etti! Mini Şortunu İyice Yukarı Çekti; Kameraya Eğildi! “Eser West Allah’ın Sevdiği Kulusun!” mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Şok Etti! Mini Şortunu İyice Yukarı Çekti; Kameraya Eğildi! “Eser West Allah’ın Sevdiği Kulusun!”
Masterchef’e CZN Burak ve Arda Türkmen Mi Geliyor? Acun Ilıcalı Jüri Seçimlerinde Ters Köşeyi Yaptı! Mehmet Yalçınkaya Büyük Şokta… mask
Masterchef’e CZN Burak ve Arda Türkmen Mi Geliyor? Acun Ilıcalı Jüri Seçimlerinde Ters Köşeyi Yaptı! Mehmet Yalçınkaya Büyük Şokta…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Duymadığı Laf Kalmadı! Linç Üzerine Linç Yedi! “Acun Ünlü Ettiklerini Arada Kontrol Et!” Yorumlar Gırla… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Duymadığı Laf Kalmadı! Linç Üzerine Linç Yedi! “Acun Ünlü Ettiklerini Arada Kontrol Et!” Yorumlar Gırla…
Merve Boluğur Halk Otobüsten Paylaştı! Öyle Bir An Yaşadı Ki, Murat Dalkılıç Görse Yıkılır; Gözyaşlarına Boğulur! “Yok Artık” mask
Merve Boluğur Halk Otobüsten Paylaştı! Öyle Bir An Yaşadı Ki, Murat Dalkılıç Görse Yıkılır; Gözyaşlarına Boğulur! “Yok Artık”
Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor… mask
Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor…
Emekli Vatandaşa Son Dakika Açıklaması Geldi! Ak Parti Cephesinden Temmuz Ayına Damga Vuracak Sözler! Emekli Maaşı… mask
Emekli Vatandaşa Son Dakika Açıklaması Geldi! Ak Parti Cephesinden Temmuz Ayına Damga Vuracak Sözler! Emekli Maaşı…
Hande Erçel’in Kardeşi Nefes Kesti! Minicik Şortuyla Kardeşine Taş Çıkardı! Instagram İkiye Bölündü! “Hande’den Güzel!” mask
Hande Erçel’in Kardeşi Nefes Kesti! Minicik Şortuyla Kardeşine Taş Çıkardı! Instagram İkiye Bölündü! “Hande’den Güzel!”
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Evi Kabusa Döndü! Dinçerler Resti Çekti; Ortalığı İnletti! Hadise’nin Hayalleri Hayal Oldu… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Evi Kabusa Döndü! Dinçerler Resti Çekti; Ortalığı İnletti! Hadise’nin Hayalleri Hayal Oldu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL