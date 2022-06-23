- 23 Haz 2022 - 19:17 G: 23 Haz 2022 - 19:30

Bahar Candan’ın Sarmaş Dolaş Pozları Şok Etti! Uzak Doğulu Yakışıklıları Çevresini Alıp… “Anan Baban Bir Şey Demiyor Mu?”

İşte Benim Stilim programında şöhrete kavuşan Bahar Candan, sosyal medyadan paylaştığı iddialı pozlarıyla sıkça gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde bir de “arkadaş ilanı” paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Bahar Candan, bu kez de Dubai’de verdiği sarmaş dolaş pozlarla sosyal medya gündemini salladı. O pozları görenlerin ağzı açık kalıyor. İşte detaylar…

Bir dönem TV ekranlarında izleyicilerle buluşan moda programları, yayınlandıkları döneme damgasını vurarak çok geniş kitlelere ulaşmıştı. Söz konusu programlara yarışmacı olarak katılan birçok isim yarışmaların sonlanması ile birlikte unutuldu ancak bu programlarda yer alan bazı yarışmacılar, kavuştukları şöhretle daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Bu isimler arasında yer alan ve İşte Benim Stilim programı ile adını duyuran Bahar Candan, 567 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Candan, bu kez de Dubai’den yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi oturdu.

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23 Haz 2022 - 19:17 - Gündem

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