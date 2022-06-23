Furkan Dede’nin Sevgilisi Ortaya Çıktı! Herkes Evrim Keklik Diyordu Ama O İsimle… “Düğün Ne Zaman?”
olan Acun Ilıcalı’nın bir dönem sunduğu Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı olarak yer almış olan Furkan Dede, bir süredir Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyordu. Yaptığı yorumlarla ve bir dönem Acun Ilıcalı ile tartışmasıyla gündeme gelen Furkan Dede’nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Furkan Dede’nin sevgilisini görenler şaştı kaldı. İşte detaylar…
Adını Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı olarak duyurduktan sonra Acun Medya ekibine dahil olan ve daha sonra Survivor Kadınlar – Erkekler programında da yarışmacı olarak yer alan Furkan Dede, ilerleyen dönemlerde Acun Ilıcalı’nın ekibinin değişmez isimlerinden biri haline geldi. TV 8,5 kanalında sunduğu eğlence programı ve daha sonrasında Survivor Ekstra programında yaptığı yorumculuk ile gündeme gelen Furkan Dede, bir süre önce de aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Furkan Dede’nin, geçtiğimiz dönemlerde Survivor yarışmacısı Evrim Keklik ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu ancak Dede’nin sevgilisi ortaya çıktı.
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23 Haz 2022 - 19:29 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.