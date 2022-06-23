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23 Haz 2022 - 19:26

Hande Erçel’in Bikinisinin Fiyatı Mosmor Etti! “Kaç Ayçiçek Yağı Parası!” İki Parça Bez İçin Öyle Servet Harcadı Ki… “Yazık Günah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, bikinisinin fiyatıyla milyonları mosmor etti. Sadece iki parça bez için harcanan servet, Hande Erçel’in hayranlarından tepkilerin gelmesine neden oldu. Aşırı derecede pahalı bulunan bu bikini için “Kaç Ayçiçek yapı parası” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…