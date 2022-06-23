- 23 Haz 2022 - 19:26 G: 23 Haz 2022 - 19:50

Hande Erçel’in Bikinisinin Fiyatı Mosmor Etti! “Kaç Ayçiçek Yağı Parası!” İki Parça Bez İçin Öyle Servet Harcadı Ki… “Yazık Günah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, bikinisinin fiyatıyla milyonları mosmor etti. Sadece iki parça bez için harcanan servet, Hande Erçel’in hayranlarından tepkilerin gelmesine neden oldu. Aşırı derecede pahalı bulunan bu bikini için “Kaç Ayçiçek yapı parası” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde üne kavuşan Hande Erçel, sosyal medyada ise kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanmıştı. Dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Erçel, hayranlarını deliye çevirmişti. Büyük bir çıkış yaşayan Hande Erçel, aşkı en son Kaan Yıldırım’da bulmuştu ama aldatılma iddialarından sonra hayatından Kaan Yıldırım’ı çıkarmıştı. Sosyal medya üzerinden bir bikinili paylaşımda bulunan Hande Erçel, bikinisinin fiyatını araştıranları mosmor etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Haz 2022 - 19:26 Ankara- Yaşam

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