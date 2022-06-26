Fahriye Evcen’den 2. Çocuk Açıklaması Geldi! Karan’a Kardeş Geldiği Konuşuluyordu; Perde Aralandı! Meğer Fahriye Evcen…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ikinci bebeği beklediğine dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Fahriye Evcen, ilk kez bu iddialara yanıt verdi. Karan’a kardeş geldiği konuşuluyordu, olayın perde arkası sonunda aralandı! Meğer Fahriye Evcen...
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden apar topar çıkma kararı almıştı. Çocuğu Karan’la daha yakından ilgilenmek istediği için diziden ayrıldığı konuşulan Fahriye Evcen’in kısa bir süre önce 2,5 hamile olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ilk kez bu iddialara yanıt verdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.