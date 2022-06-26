Fahriye Evcen’den 2. Çocuk Açıklaması Geldi! Karan’a Kardeş Geldiği Konuşuluyordu; Perde Aralandı! Meğer Fahriye Evcen…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden apar topar çıkma kararı almıştı. Çocuğu Karan’la daha yakından ilgilenmek istediği için diziden ayrıldığı konuşulan Fahriye Evcen’in kısa bir süre önce 2,5 hamile olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ilk kez bu iddialara yanıt verdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

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