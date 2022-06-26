Kurban Bayramı 9 Gün Mü Oldu? Flaş Açıklama Geldi; Herkes 4 Gün Olarak Biliyordu Ama… Son Dakika Gelişmesi Yaşandı!
Kurban Bayramına sayılı günler kala; tatil planı yapanların kafasında bir soru var! “Kurban bayramı tatili 9 gün mü, 4 gün mü?” Konu hakkında flaş açıklama yapan kişi, dikkatleri üzerine çekti. Kurban Bayramı’nın 15 Temmuz tatiliyle birleşeceği düşünülüyordu ki, beklenen karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Müslüman vatandaşlar için önemli olan Kurban Bayramı’na sadece günler kaldı. 9 – 12 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı’ndan dolayı kesin tatil verileceği biliniyor ama 15 Temmuz’unda tatil olmasından dolayı; iki tatilin birleşeceği düşünülüyordu ki, sonunda net bir açıklama geldi. Konu hakkında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.