- 26 Haz 2022 - 00:14

Kurban Bayramı 9 Gün Mü Oldu? Flaş Açıklama Geldi; Herkes 4 Gün Olarak Biliyordu Ama… Son Dakika Gelişmesi Yaşandı!

Kurban Bayramına sayılı günler kala; tatil planı yapanların kafasında bir soru var! “Kurban bayramı tatili 9 gün mü, 4 gün mü?” Konu hakkında flaş açıklama yapan kişi, dikkatleri üzerine çekti. Kurban Bayramı’nın 15 Temmuz tatiliyle birleşeceği düşünülüyordu ki, beklenen karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Müslüman vatandaşlar için önemli olan Kurban Bayramı’na sadece günler kaldı. 9 – 12 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı’ndan dolayı kesin tatil verileceği biliniyor ama 15 Temmuz’unda tatil olmasından dolayı; iki tatilin birleşeceği düşünülüyordu ki, sonunda net bir açıklama geldi. Konu hakkında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Haz 2022 - 00:14 Ankara- Yaşam

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