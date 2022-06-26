Kurban Bayramı 9 Gün Mü Oldu? Flaş Açıklama Geldi; Herkes 4 Gün Olarak Biliyordu Ama… Son Dakika Gelişmesi Yaşandı!

Müslüman vatandaşlar için önemli olan Kurban Bayramı’na sadece günler kaldı. 9 – 12 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı’ndan dolayı kesin tatil verileceği biliniyor ama 15 Temmuz’unda tatil olmasından dolayı; iki tatilin birleşeceği düşünülüyordu ki, sonunda net bir açıklama geldi. Konu hakkında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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