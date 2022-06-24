- 24 Haz 2022 - 11:14 G: 24 Haz 2022 - 11:19

Masterchef Yarışması TV8’i Yakıp Yıkacak! Acun Ilıcalı’dan Masterchef’e Şok İmza! Öyle Bir Tarife Yazıyor Ki…

MasterChef Türkiye yarışmasının All Star formatında ekranlara geleceği iddia edildi. İddialar yankılarını sürdürürken; MasterChef Türkiye All Star’da yer alacak olan isimler de ortaya çıktı! Peki, MasterChef Türkiye all star konsepti ile mi çekilecek? MasterChef Türkiye All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte, merak edilenler...

Ekranların fenomeni yeniden TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanırken MasterChef Türkiye yarışmasının All Star formatında ekranlara geleceği iddia edildi. İddialar yankılarını sürdürürken; MasterChef Türkiye All Star’da yer alacak olan isimler de ortaya çıktı! Peki, MasterChef Türkiye all star konsepti ile mi çekilecek? MasterChef Türkiye All Star yarışmacıları kimler olacak? MasterChef Türkiye All Star ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

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24 Haz 2022 - 11:14 - Masterchef Türkiye 2022

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