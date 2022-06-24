Masterchef Burcu’nun Eski Halinden Eser Kalmadı! Değişimiyle Ağız Yüz Saç hepsi Değişti! Kimse Tanıyamıyor…
Burcu Önal, imaj değişikliğine gitti. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Burcu Önal’ın yeni hali, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışması Burcu Önal’ın son hali nasıl? İşte, ayrıntılar...
Yeni sezon öncesi nefesleri tutturmuş olan MasterChef Türkiye yarışması, eski yarışmacılarını da popüler yapmayı başardı. O isimlerden biri olan mesleki kariyerindeki başarılardan girdiği polemiklere kadar hafızalara kazınan Burcu Önal ise, imaj değişikliğine gitti. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Burcu Önal’ın yeni hali, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışması Burcu Önal’ın son hali nasıl? Burcu Önal nasıl bir imaj değişikliğine gitti? MasterChef Burcu şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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24 Haz 2022 - 11:19 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.