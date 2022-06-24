- 24 Haz 2022 - 11:19 G: 24 Haz 2022 - 12:22

Masterchef Burcu’nun Eski Halinden Eser Kalmadı! Değişimiyle Ağız Yüz Saç hepsi Değişti! Kimse Tanıyamıyor…

Burcu Önal, imaj değişikliğine gitti. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Burcu Önal’ın yeni hali, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışması Burcu Önal’ın son hali nasıl? İşte, ayrıntılar...

Yeni sezon öncesi nefesleri tutturmuş olan MasterChef Türkiye yarışması, eski yarışmacılarını da popüler yapmayı başardı. O isimlerden biri olan mesleki kariyerindeki başarılardan girdiği polemiklere kadar hafızalara kazınan Burcu Önal ise, imaj değişikliğine gitti. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Burcu Önal’ın yeni hali, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışması Burcu Önal’ın son hali nasıl? Burcu Önal nasıl bir imaj değişikliğine gitti? MasterChef Burcu şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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24 Haz 2022 - 11:19 - Masterchef Türkiye 2022

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