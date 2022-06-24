Ece Seçkin İçine Hiçbir Şey Giymeyince Ortalık Karıştı! Sahne Tarzıyla Gülşen’e Resti Çekti! “Bu Kadarı da Pes!”
30 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin, seslendirdiği şarkılarla Türkiye’de adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Güzelliğiyle de dikkatleri çeken ünlü şarkıcı, öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Cesur kıyafetleriyle pozlar veren Ece Seçkin, bu kez de sahnede giydiği iddialı kostümüyle tüm dikkatleri çekmeyi başardı. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı bu kez de sahneye pembe elbisesi ile çıktı ancak Seçkin’in sutyensiz sahne halleri magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada birçok kişi “Aman Seren Serengil görmesin” yorumlarında bulundu. 30 yaşındaki ünlü ve güzel şarkıcı Ece Seçkin, 2012’den bu yana Türkiye’de kariyerini etkin şekilde sürdürüyor.
2012 yılında piyasaya sürdüğü “Bu Ne Yaa” isimli albümün ardından “Aman Aman” ve “Zamanım Yok” isimli albümlerini de piyasaya süren Seçkin, öte yandan Şok Oldum, Dibine Dibine, Geçmiş Zaman, Acayip İyi, Yastık, Zafer İçin Doğanlar ve Sen Hala Ordasın parçalarıyla da geniş kitlelere ulaştı. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra iddialı kostüm seçimleriyle de adından söz ettiren Ece Seçkin, bu kez de sutyensiz giydiği pembe iddialı sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturdu.
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24 Haz 2022 - 11:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.