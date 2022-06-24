- 24 Haz 2022 - 11:37 G: 24 Haz 2022 - 11:42

Esra Erol'da Programından Seyirciyi Üzen Final Kararı! Esra Erol Ne Zaman Final Yapıyor 2022? Esra Erol'da Ne Zaman Bitecek?

Esra Erol’da programının final mi sezon finali mi gerçekleştireceği belli oldu. Peki, Esra Erol ne zaman final yapıyor 2022? Esra Erol'da ne zaman bitecek? Esra Erol’da sezon finali yapacak mı, ne zaman yapacak? İşte merak edilenler...

İlgi ile takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol’da programının yeni sezonda ATV ekranlarından yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu seyircisinin en çok merak ettiği konular arasına yer alıyor. Öte yandan Esra Erol’da programının final mi sezon finali mi gerçekleştireceği belli olmuş bulunuyor. Peki, Esra Erol ne zaman final yapıyor 2022? Esra Erol'da ne zaman bitecek? Esra Erol’da sezon finali yapacak mı, ne zaman yapacak? İşte, detaylar…

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24 Haz 2022 - 11:37 - Tv Haberleri

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