Seversin Dizisinin Yeni Bölümünde Bombalar Patlayacak! Asya Ayvayı Bu Kez Cidden Yedi! Tolga’nın Elleri Kafasında…

Dizide Asya artık ayvayı yeme noktasına gelirken, Tolga ise ne yapacağını bilemez bir halde kaldı. Seversin dizisinde Asya ve Tolga’nın durumu ne olacak?. Kanal D ekranlarında, Kanal D İç Yapımlar imzasıyla Çarşamba akşamları ekranlara gelen Seversin dizisi, romantik komedi türüyle bir yaz dizisi olarak ekranlara güçlü bir giriş yapmayı başardı. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük ikilisinin yer aldığı Seversin dizisinde ayrıca Zeynep Kankonde, Nergis Kumbasar, Ceren Taşçı, İlkin Tüfekçi, Mehmet Bilge Aslan gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan isimleri kaleme alıyor. 4 bölümü geride bırakan dizide işler giderek karışıyor.

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