- 24 Haz 2022 - 11:36 G: 24 Haz 2022 - 11:50

Seversin Dizisinin Yeni Bölümünde Bombalar Patlayacak! Asya Ayvayı Bu Kez Cidden Yedi! Tolga’nın Elleri Kafasında…

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya başlayan Seversin dizisi, kısa sürede eğlenceli yapısıyla tüm dikkatleri çekmeyi başardı. Kanal D İç Yapımlar imzası ile ekranlara gelen dizi şu ana kadar 4 bölümü geride bıraktı. Her bölümü ile eğlenceli ve merak uyandıran yapısını ortaya koyan Seversin dizisinin son bölümünde yaşananlar, izleyicileri büyük bir merakın içinde bıraktı. İşte detaylar...

Dizide Asya artık ayvayı yeme noktasına gelirken, Tolga ise ne yapacağını bilemez bir halde kaldı. Seversin dizisinde Asya ve Tolga’nın durumu ne olacak?. Kanal D ekranlarında, Kanal D İç Yapımlar imzasıyla Çarşamba akşamları ekranlara gelen Seversin dizisi, romantik komedi türüyle bir yaz dizisi olarak ekranlara güçlü bir giriş yapmayı başardı. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük ikilisinin yer aldığı Seversin dizisinde ayrıca Zeynep Kankonde, Nergis Kumbasar, Ceren Taşçı, İlkin Tüfekçi, Mehmet Bilge Aslan gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan isimleri kaleme alıyor. 4 bölümü geride bırakan dizide işler giderek karışıyor.

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24 Haz 2022 - 11:36 - Dizi Fragmanları

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