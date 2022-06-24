Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Alev Alev Yaktı! “Yenge Kendine Gel Yenge!” Mert Öcal’ın Müstakbel Eşi Yaktı Yıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmasında yıldızını parlatan Sude Burcu; herkesi şok içerisinde bıraktı! Bikinili bir paylaşımda bulunan Sude Burcu; alev alev yaktı! Mert Öcal’ın müstakbel eşinin bikinili pozlarını görenler ise “Yenge kendine gel yenge” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenen iki isimde hayranlarını derinden üzmüştü. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıkan Mert Öcal’ın o sırada hayatında Sude Burcu’nun olması herkesin ağzını açık bırakmıştı. İkili aşklarına ne olursa olsun devam etmişler ve ayrılmayacaklarını göstermişlerdi. Yarışmadan sonra sosyal medya hesabını aktif kullanan Sude Burcu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşım herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.