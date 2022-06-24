- 24 Haz 2022 - 11:28 G: 24 Haz 2022 - 11:51

Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Alev Alev Yaktı! “Yenge Kendine Gel Yenge!” Mert Öcal’ın Müstakbel Eşi Yaktı Yıktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmasında yıldızını parlatan Sude Burcu; herkesi şok içerisinde bıraktı! Bikinili bir paylaşımda bulunan Sude Burcu; alev alev yaktı! Mert Öcal’ın müstakbel eşinin bikinili pozlarını görenler ise “Yenge kendine gel yenge” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenen iki isimde hayranlarını derinden üzmüştü. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıkan Mert Öcal’ın o sırada hayatında Sude Burcu’nun olması herkesin ağzını açık bırakmıştı. İkili aşklarına ne olursa olsun devam etmişler ve ayrılmayacaklarını göstermişlerdi. Yarışmadan sonra sosyal medya hesabını aktif kullanan Sude Burcu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşım herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Haz 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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