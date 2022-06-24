- 24 Haz 2022 - 11:57 G: 24 Haz 2022 - 12:17

Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı!

Yakın zamanda telefon alacaklar ya da telefonunu değiştirecek olanlar tarafından; telefon araştırmaları devam ediyor. Piyasasında Samsung ve Apple gibi markalarla rekabet içerisinde olan Xiaomi, satış rekorları kıracak bir kampanyaya imzasını attı! Fiyatları yarı yarıya indiren Xiaomi, 2022 model telefonlarını “Paran sende kalsın” diyerek adeta satışa çıkarmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Teknoloji devi Xiaomi, üretmiş olduğu ürünlerle müşterilerini cezbediyor. Türkiye’de de en çok satın alınan markalardan biri olan Xiaomi, kullanıcılarının yüzlerini güldürmek ve müşteri çekmek adına fiyatlarını adeta kırdı ve etiket yarısı haline getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Haz 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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