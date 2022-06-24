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24 Haz 2022 - 11:57

Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı!

Yakın zamanda telefon alacaklar ya da telefonunu değiştirecek olanlar tarafından; telefon araştırmaları devam ediyor. Piyasasında Samsung ve Apple gibi markalarla rekabet içerisinde olan Xiaomi, satış rekorları kıracak bir kampanyaya imzasını attı! Fiyatları yarı yarıya indiren Xiaomi, 2022 model telefonlarını “Paran sende kalsın” diyerek adeta satışa çıkarmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…