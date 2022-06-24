Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı!
Yakın zamanda telefon alacaklar ya da telefonunu değiştirecek olanlar tarafından; telefon araştırmaları devam ediyor. Piyasasında Samsung ve Apple gibi markalarla rekabet içerisinde olan Xiaomi, satış rekorları kıracak bir kampanyaya imzasını attı! Fiyatları yarı yarıya indiren Xiaomi, 2022 model telefonlarını “Paran sende kalsın” diyerek adeta satışa çıkarmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Teknoloji devi Xiaomi, üretmiş olduğu ürünlerle müşterilerini cezbediyor. Türkiye’de de en çok satın alınan markalardan biri olan Xiaomi, kullanıcılarının yüzlerini güldürmek ve müşteri çekmek adına fiyatlarını adeta kırdı ve etiket yarısı haline getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.