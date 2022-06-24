Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak!
TRT 1 ekranlarında yaz sezonunda izleyici karşısına çıkmaya başlayan Balkan Ninnisi dizisi, tanıtım görüntüleriyle birlikte uzun bir süre önce merak uyandırmayı başarmıştı. Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan ve samimi bir hikayeyi ekranlara taşıyan Balkan Ninnisi dizisinde başrolde yer alan Erdal Özyağcılar, dizi ile ilgili bomba gibi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Son olarak FOX TV ekranlarında Yasak Elma dizisinde rol almış olan usta oyuncu, Balkan Ninnisi dizisiyle ve dizide canlandırdığı karakterle ilgili söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. TRT 1 ekranlarında yaz sezonunda izleyici karşısına çıkmaya başlayan Balkan Ninnisi dizisi, henüz tanıtım görüntüleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.
Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey isimlerinin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç isimleri kaleme alıyor. Aile ve romantik türlerde ekranlara gelen Balkan Ninnisi dizisinde “Köfteci Süleyman” karakteri ile yer alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, diziyle ilgili bomba gibi açıklamalarda bulundu.
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24 Haz 2022 - 12:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.