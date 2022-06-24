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24 Haz 2022 - 12:57

Gönül Dağı Dizisinde Asuman El Değiştiriyor! Dilek’ten Sonra Yıkım Yaşanacak; Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Ramazan Mahvolacak!

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Dilek’ten sonra milyonların bir kez daha yıkılacağı söz konusu olurken; yerine gelecek isim herkesi şok etti. İşte Ramazan’ı mahvedecek o veda…