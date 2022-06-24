- 24 Haz 2022 - 12:57 G: 24 Haz 2022 - 13:06

Gönül Dağı Dizisinde Asuman El Değiştiriyor! Dilek’ten Sonra Yıkım Yaşanacak; Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Ramazan Mahvolacak!

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Dilek’ten sonra milyonların bir kez daha yıkılacağı söz konusu olurken; yerine gelecek isim herkesi şok etti. İşte Ramazan’ı mahvedecek o veda…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, sezonun en çok izlenenleri arasında yerini almıştı. Sezon finaliyle reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin ölümü yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Dilek’ten sonra Asuman karakterinin de yolun sonuna geldiği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Haz 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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