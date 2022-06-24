İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar Birbirine Girecek! “Bıktım Senden Bıktım!” Tatlıses Acımadı; Milyonların Önünde…

İbrahim Tatlıses’i, Kadınlar Matinesi’nde dinlemeye gelenler arasında eski eşi Ayşegül Yıldız ile küçük kızı Elif Ada Tatlıses de vardı. İbrahim Tatlıses sahnede yakın arkadaşı Hülya Avşar için yazdığı “Hülya” isimli şarkıyı seyircilerle birlikte söylerken, sahneden Hülya Avşar’a söyledikleri şok etkisi yarattı.

Geçtiğimiz aylarda aldığı “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ile eleştirilerin hedefinde kalan İbrahim Tatlıses, daha önceki eşlerine ve sevgililerine uyguladığı şiddet haberleriyle, tehdit ve hakaret haberleriyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada ağır eleştiri ve tepkilerle karşı karşıya kalan İbrahim Tatlıses, son olarak ise Babalar Günü’nde oğlu Ahmet Tatlı’ya karşı dile getirdiği “Ahmak oğlu ahmak” sözleriyle dikkatleri çekmişti. Eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlı ile sert polemikler yaşayan İbrahim Tatlıses, 13 yıl aradan sonra Kuruçeşme Açıkhava’da Kadınlar Matinesi’nde sahneye çıktı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!