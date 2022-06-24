- 24 Haz 2022 - 13:09 G: 24 Haz 2022 - 13:21

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar Birbirine Girecek! “Bıktım Senden Bıktım!” Tatlıses Acımadı; Milyonların Önünde…

Son günlerde eski eşi Adalet Sara ve Adalet Sara ile olan evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ahmet Tatlı ile polemik yaşayan ve oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili olarak çok ağır sözler dile getiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yaşanan gelişmelerin üzerine “Kadınlar Matinesi’nde” sahneye çıktı. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses’i, Kadınlar Matinesi’nde dinlemeye gelenler arasında eski eşi Ayşegül Yıldız ile küçük kızı Elif Ada Tatlıses de vardı. İbrahim Tatlıses sahnede yakın arkadaşı Hülya Avşar için yazdığı “Hülya” isimli şarkıyı seyircilerle birlikte söylerken, sahneden Hülya Avşar’a söyledikleri şok etkisi yarattı. 

Geçtiğimiz aylarda aldığı “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ile eleştirilerin hedefinde kalan İbrahim Tatlıses, daha önceki eşlerine ve sevgililerine uyguladığı şiddet haberleriyle, tehdit ve hakaret haberleriyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada ağır eleştiri ve tepkilerle karşı karşıya kalan İbrahim Tatlıses, son olarak ise Babalar Günü’nde oğlu Ahmet Tatlı’ya karşı dile getirdiği “Ahmak oğlu ahmak” sözleriyle dikkatleri çekmişti. Eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlı ile sert polemikler yaşayan İbrahim Tatlıses, 13 yıl aradan sonra Kuruçeşme Açıkhava’da Kadınlar Matinesi’nde sahneye çıktı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Haz 2022 - 13:09 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aşk 'Oğuzhan Koç'u Yendi! "Ben Buradayım, Aşka Varım ve Aşk İçin Hazırım" mask
Aşk 'Oğuzhan Koç'u Yendi! "Ben Buradayım, Aşka Varım ve Aşk İçin Hazırım"
Gönül Dağı Dizisinde Asuman El Değiştiriyor! Dilek’ten Sonra Yıkım Yaşanacak; Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Ramazan Mahvolacak! mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman El Değiştiriyor! Dilek’ten Sonra Yıkım Yaşanacak; Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Ramazan Mahvolacak!
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak! mask
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak!
Seversin Dizisinin Yeni Bölümünde Bombalar Patlayacak! Asya Ayvayı Bu Kez Cidden Yedi! Tolga’nın Elleri Kafasında… mask
Seversin Dizisinin Yeni Bölümünde Bombalar Patlayacak! Asya Ayvayı Bu Kez Cidden Yedi! Tolga’nın Elleri Kafasında…
Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Alev Alev Yaktı! “Yenge Kendine Gel Yenge!” Mert Öcal’ın Müstakbel Eşi Yaktı Yıktı! mask
Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Alev Alev Yaktı! “Yenge Kendine Gel Yenge!” Mert Öcal’ın Müstakbel Eşi Yaktı Yıktı!
Ece Seçkin İçine Hiçbir Şey Giymeyince Ortalık Karıştı! Sahne Tarzıyla Gülşen’e Resti Çekti! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Ece Seçkin İçine Hiçbir Şey Giymeyince Ortalık Karıştı! Sahne Tarzıyla Gülşen’e Resti Çekti! “Bu Kadarı da Pes!”
Yasak Elma Oyuncu Kadrosu Komple Dağıldı! 6. Sezon Yeni Kadroyla Başlıyor; Eda Ece, Şevval Sam Evine Döndü! Son Ayrılan İsim… mask
Yasak Elma Oyuncu Kadrosu Komple Dağıldı! 6. Sezon Yeni Kadroyla Başlıyor; Eda Ece, Şevval Sam Evine Döndü! Son Ayrılan İsim…
Fahriye Evcen’den 2. Çocuk Açıklaması Geldi! Karan’a Kardeş Geldiği Konuşuluyordu; Perde Aralandı! Meğer Fahriye Evcen… mask
Fahriye Evcen’den 2. Çocuk Açıklaması Geldi! Karan’a Kardeş Geldiği Konuşuluyordu; Perde Aralandı! Meğer Fahriye Evcen…
Survivor Ayşe, Ekstra – Panorama Masalarını Alev Alev Yaktı! Şampiyona Kafa Tutunca Acun Bile Çılgına Döndü! “Eleyin Şunu!” mask
Survivor Ayşe, Ekstra – Panorama Masalarını Alev Alev Yaktı! Şampiyona Kafa Tutunca Acun Bile Çılgına Döndü! “Eleyin Şunu!”
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başını Bekliyordu Ama Engel Olamadı! Batuhan, Nagihan... mask
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başını Bekliyordu Ama Engel Olamadı! Batuhan, Nagihan...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gönül Dağı Dizisinde Asuman El Değiştiriyor! Dilek’ten Sonra Yıkım Yaşanacak; Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Ramazan Mahvolacak! mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman El Değiştiriyor! Dilek’ten Sonra Yıkım Yaşanacak; Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Ramazan Mahvolacak!
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak! mask
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak!
Evde En Güzel Çilek Reçeli Nasıl Yapılır? Şeflerin Sır Gibi Sakladığı Çilek Reçelinin Püf Noktaları Nelerdir? İşte Evinizde Kolaylıkla Yapabileceğiniz En Güzel Çilek Reçeli Tarifi! mask
Evde En Güzel Çilek Reçeli Nasıl Yapılır? Şeflerin Sır Gibi Sakladığı Çilek Reçelinin Püf Noktaları Nelerdir? İşte Evinizde Kolaylıkla Yapabileceğiniz En Güzel Çilek Reçeli Tarifi!
Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı! mask
Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı!
Esra Erol'da Programından Seyirciyi Üzen Final Kararı! Esra Erol Ne Zaman Final Yapıyor 2022? Esra Erol'da Ne Zaman Bitecek? mask
Esra Erol'da Programından Seyirciyi Üzen Final Kararı! Esra Erol Ne Zaman Final Yapıyor 2022? Esra Erol'da Ne Zaman Bitecek?
Seversin Dizisinin Yeni Bölümünde Bombalar Patlayacak! Asya Ayvayı Bu Kez Cidden Yedi! Tolga’nın Elleri Kafasında… mask
Seversin Dizisinin Yeni Bölümünde Bombalar Patlayacak! Asya Ayvayı Bu Kez Cidden Yedi! Tolga’nın Elleri Kafasında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL