Müge Anlı’nın Sır Gibi Sakladığı Kızı Ortaya Çıktı! Düğün Arifesindeki Anlı’nın Kızını Gören Duyan Şok Oluyor! “Mini Müge!”
Türk televizyonlarının en ünlü, en sevilen ve en güvenilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, 14 yıldır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı sunucu ve gazeteci, ekranlarda ortaya koyduğu tavırla ve ele aldığı olaylara yaklaşımı ile farkını gösteriyor. İşte detaylar...
Sosyal medyaya henüz geçtiğimiz yıl açtığı Instagram hesabıyla giriş yapan, özel hayatını gizli tutan ve geçtiğimiz günlerde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklayan Müge Anlı’nın yıllardır sır gibi sakladığı kızı Lidya sonunda ortaya çıktı. Lidya ile ilgili o gerçek, herkesi şok etti.
Ünlü gazeteci, sunucu, televizyoncu ve yapımcı Müge Anlı, 19 Aralık 1973’te (48 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Anlı, yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine gerçekleştirdi. 2006-2008 yılları arasında Şenay Düdek ve Pakize Suda ile birlikte “Dobra Dobra” isimli magazin programında sunucu olarak yer alan Müge Anlı, 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkıyor.
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24 Haz 2022 - 13:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.