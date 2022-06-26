- 26 Haz 2022 - 00:10 G: 26 Haz 2022 - 00:12

Emekli ve Memurlara Bomba Haber Geldi! Zamlar Hakkında Her Şey Tek Tek Açıkladı; En Düşük Memur Maaşı 9 Bin TL, En Düşük Memur Emeklisi 4.289 TL Oluyor...

Bütçeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, memur ve emeklilere zam için ayrılan bütçeyi duyurdu! Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte, merak edilenler...

Emekli ve memurları ilgilendiren bir açıklama dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Bütçeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, memur ve emeklilere zam için ayrılan bütçeyi duyurdu! Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz memur ve emekli zammı belli oldu mu, ne kadar? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? İşte, detaylar…

"%40 ZAM OLURSA EN AZ MEMUR MAAŞI 9 BİN TL OLACAK"

"EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 4 BİN 289 TL OLACAK"

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu. Özgür Kaya, "Bağ-Kur'lularımızın en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira. Gelecek olan yüzde 40'lık zamla birlikte bu rakam bin lira ilaveyle 3 bin 500 liraya yükselmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati açıklamasında ise "1 trilyon 81 milyon liralık ek bütçenin yaklaşık 650 milyar lirasının memur, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sosyal güvenlik primleri, vatandaşın tükettiği doğalgaz ve elektrik fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kullanımı için destek, evde bakım, 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal destekler için kullanılacağız" 

Ayrıca Nebati "bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını" açıkladı.

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26 Haz 2022 - 00:10 - Ekonomi

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