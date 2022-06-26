Masterchef Başlamadan, Mehmet Şef Yeni Yarışmacıyı Stüdyodan Kovdu! Gına Gelince; Apar Topar Gönderdi! “Saygısızlık!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının finaliyle birlikte ekranlardaki macerasına başlayacak olan Masterchef yarışması, izleyicisini heyecanlandırmaya başladı! Geçtiğimiz sezon Eren Kaşıkçı’ya verilen kupanın ardından yeni kupanın sahibi 6 ay sonunda ortaya çıkacak. Yeni bölümü için yayınlanan fragmanda ise Mehmet Yalçınkaya’nın yine yarışmacılar tarafından çılgına döndüğü görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!