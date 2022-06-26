- 26 Haz 2022 - 00:00

Masterchef Başlamadan, Mehmet Şef Yeni Yarışmacıyı Stüdyodan Kovdu! Gına Gelince; Apar Topar Gönderdi! “Saygısızlık!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’in ekranlara gelmesine artık sayılı günler kaldı! Yeni fragmanı kısa bir süre önce yayınlanan Masterchef’te yine olaylar durmak nedir bilmedi! Masterchef yarışmasının jüri üyesi olan Mehmet Şef, bir yarışmacıyı programdan rezil ede ede kovdu! Artık gına gelen Mehmet Yalçınkaya, apar topar gönderdi! İşte milyonların “Saygısızlık” olarak değerlendirdiği o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının finaliyle birlikte ekranlardaki macerasına başlayacak olan Masterchef yarışması, izleyicisini heyecanlandırmaya başladı! Geçtiğimiz sezon Eren Kaşıkçı’ya verilen kupanın ardından yeni kupanın sahibi 6 ay sonunda ortaya çıkacak. Yeni bölümü için yayınlanan fragmanda ise Mehmet Yalçınkaya’nın yine yarışmacılar tarafından çılgına döndüğü görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Haz 2022 - 00:00 Ankara- Yaşam

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