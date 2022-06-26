Masterchef Başlamadan, Mehmet Şef Yeni Yarışmacıyı Stüdyodan Kovdu! Gına Gelince; Apar Topar Gönderdi! “Saygısızlık!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’in ekranlara gelmesine artık sayılı günler kaldı! Yeni fragmanı kısa bir süre önce yayınlanan Masterchef’te yine olaylar durmak nedir bilmedi! Masterchef yarışmasının jüri üyesi olan Mehmet Şef, bir yarışmacıyı programdan rezil ede ede kovdu! Artık gına gelen Mehmet Yalçınkaya, apar topar gönderdi! İşte milyonların “Saygısızlık” olarak değerlendirdiği o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının finaliyle birlikte ekranlardaki macerasına başlayacak olan Masterchef yarışması, izleyicisini heyecanlandırmaya başladı! Geçtiğimiz sezon Eren Kaşıkçı’ya verilen kupanın ardından yeni kupanın sahibi 6 ay sonunda ortaya çıkacak. Yeni bölümü için yayınlanan fragmanda ise Mehmet Yalçınkaya’nın yine yarışmacılar tarafından çılgına döndüğü görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.