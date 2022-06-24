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24 Haz 2022 - 16:37

Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yine bir ifşa ortalığı inletti. Evine dönen ismin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya resmen ayağa kalktı. Dominik adasında eleme çekimlerinin tam iki kez yapıldığı ortalığın karışmasına neden oldu! Perde arkası kapkaranlık çıkarken akıllarda ise iki soru işareti oluştu: Ayşe mi evine dönüyor, Nagihan mı?