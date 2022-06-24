Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yine bir ifşa ortalığı inletti. Evine dönen ismin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya resmen ayağa kalktı. Dominik adasında eleme çekimlerinin tam iki kez yapıldığı ortalığın karışmasına neden oldu! Perde arkası kapkaranlık çıkarken akıllarda ise iki soru işareti oluştu: Ayşe mi evine dönüyor, Nagihan mı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında Adem ve Ayşe finali izlenmiş; kazanan isim Ayşe Yüksel olmuştu. Ayşe Yüksel’in Nagihan Karadere’yi potaya sokması ise dengeleri alt üst etmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.