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24 Haz 2022 - 16:58

Fahriye Evcen Zarafetiyle Nefesleri Kesti! “Karnı Burnundayım” Demedi; Siyahlar İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Yandırdın Bizi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, tüm zarafetini ve şıklığını kanıtlayan pozlarıyla nefesleri kesti. Kısa bir süre önce ikinci çocuğa hamile olduğu öğrenilen Fahriye Evcen’in nefes kesen pozları dengeleri alt üst etti. “Karnı burnundayım” demeden alev alev yakan Fahriye Evcen, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…