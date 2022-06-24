- 24 Haz 2022 - 16:58 G: 24 Haz 2022 - 17:06

Fahriye Evcen Zarafetiyle Nefesleri Kesti! “Karnı Burnundayım” Demedi; Siyahlar İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Yandırdın Bizi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, tüm zarafetini ve şıklığını kanıtlayan pozlarıyla nefesleri kesti. Kısa bir süre önce ikinci çocuğa hamile olduğu öğrenilen Fahriye Evcen’in nefes kesen pozları dengeleri alt üst etti. “Karnı burnundayım” demeden alev alev yakan Fahriye Evcen, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle akılları başlardan alıp götüren Fahriye Evcen, dizinin sezon finalinde ekranlara veda etmişti. Başarılı oyuncunun oğlu Karan için diziden ayrıldığını açıklamıştı ama daha sonra 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yeniden anne olacak olan Fahriye Evcen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu siyahlar içerisinde pozları akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Haz 2022 - 16:58 Ankara- Yaşam

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