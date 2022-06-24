- 24 Haz 2022 - 17:09 G: 24 Haz 2022 - 17:17

2022 Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Öğretmen Maaşları Ne Kadar Zamlanacak? 2022 Temmuz Öğretmen Maaşı Ne Kadar Olacak?

Memurlara zam müjdesinin verilmesi ile zammın detayları ve resmi açıklanma tarihleri merak konusu oldu. Peki, öğretmen maaşları ne kadar zamlanacak? 2022 öğretmen maaşı ne kadar? Temmuz zammı ile öğretmen maaşları kaç TL olacak?

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Önümüzdeki günlerde memur zammının açıklanacağını belirtirken, zammın enflasyon ile doğru orantılı olacağını belirtti. Açıklamaların ardından polis, hemşire ve doktor gibi tüm memurlar dört gözle zammın açıklanacağı tarihi ve zam oranını beklemeye başladı. Zam oranı için ise en önemli nokta TÜİK’in açıklayacağı enflasyon değeri. Yapılacak olan memur zamlarında temel nokta olarak enflasyon değerleri alınıyor. Enflasyon değerlerine oranla maaşlarına zam yapılan memurlar ise bir yandan da enflasyon değerlerini takip ediyor. İşte zammın açıklanacağı tarih ve yüzde oranı.

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24 Haz 2022 - 17:09 - Gündem

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