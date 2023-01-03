Öğretmen Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Uzman Öğretmen Maaşı Ne Kadar? 2023 Yılı Yeni Öğretmen Ne Kadar Maaş Alıyor, Kaç Lira?

Ülkemizde devlet bünyesinde çalışan memurlar için Ocak 2023 zam ayı olması nedeniyle maaşlara yapılacak zam araştırma konularından biri oldu. Çocukların ve gençlerin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bir meslek olan öğretmenler için de yapılacak olan zam merakla bekleniyor.

Öğretmen maaşlarının belirlenmesinde genellikle en düşük ve en yüksek maaş tutarları, Öğretmenlerin görev yaptığı sınıf ve dereceye göre değişiklik gösterir. Ayrıca, en düşük ve en yüksek maaş tutarlarının ne kadar olduğu, ülkenin ekonomik durumu ve mali imkanları gibi faktörler de etkileyebilir.

2023 Yılında Öğretmen Memuru Ne Kadar Maaş Alıyor, Kaç Lira?

Öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu sadece bir parçasıdır. Öğretmen çalışma koşullarının ve mesleki güvencelerinin düzenlenmesi açısından. Ülkemizin yeni nesillerin yetiştirilmesinde önemli sorumluluk almaları nedeniyle özel bir meslek grubudur ve bu nedenle de mesleki güvencelerinin ve çalışma koşullarının iyi düzenlenmesi önemlidir.

Öğretmen maaşı ne kadar oldu? son günlerde en çok aranan ve merak edilen soruların başında gelmektedir. Bugün açıklanan enflasyon ve refah payı ile birlikte 2023 Yılında memurların alacakları zam ve maaşları da oranları belli oldu.

En düşük ve en yüksek öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu, enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle birlikte açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak yaptığı açıklama sonrası memur ve emekliye refah payıyla birlikte maaşlara yüzde 25 zam yapıldı. Peki, Öğretmen Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar? İşte detaylar...

Öğretmen Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

Temmuz ayında maaşlarına zam gelecek olan Öğretmenlerimizin gözü kulağı açıklanacak olan zam oranında. Enflasyon oranları açıklanan zamlar beraber beklenti ise %30 seviyelerine çıkmıştı.

3 Ocak 2023 salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak yaptığı açıklama sonrası memur ve emekliye refah payıyla birlikte maaşlara yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zam oranına göre yapılan hesaplama ile birlikte Öğretmenlerin alacakları maaş miktarı da belli oldu.

Bu zam oranına göre; 12 bin 281 TL olan Öğretmen maaşı yüzde 25 zamla birlikte 15 bin 351 TL'ye çıkarılmıştır. Uzman Öğretmen maaşı ise 12 bin 905 TL'den 17 bin 547 TL'ye yükselmiştir.

En düşük Öğretmen Memuru Maaşı : 15 bin 351 TL

En Yüksek Uzman Öğretmen Maaşı : 17 bin 547 TL

2023 YILI EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU

En düşük memur maaşı: 9 bin 104 TL alırken - 11 bin 380 Türk Lirası olmuştur.

Araştırma Görevlisinin (7/1) maaşı: 15 bin 315 TL alırken - 19 bin 143 Türk Lirası olmuştur.

Uzman Doktor (1/4) : 18 bin 861 TL alırken - 23 bin 576 Türk Lirası olmuştur.

Mühendisler (1/4); 16 bin 209 TL alırken - 20 bin 261 Türk Lirası olmuştur.

Avukat (1/4) 15 bin 492 TL alırken - 19 bin 365 Türk Lirası olmuştur.

Genel müdür, (1/4) 30 bin 222 TL alırken - 37 bin 777 Türk Lirası olmuştur.

Öğretmen(1/4) 12 bin 281TL alırken - 15 bin 351 Türk Lirası olmuştur.

Polis memuru (8/1) 13 bin 752 TL alırken - 17 bin 190 Türk Lirası olmuştur.

hemşire (Lisans 5/1) 11 bin 832 TL alırken - 14 bin 790 Türk Lirası olmuştur.

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