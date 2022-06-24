- 24 Haz 2022 - 17:23 G: 24 Haz 2022 - 17:25

Yasak Elma Dizisinden Eda Ece “Benim İçin Bitti” Dedi! Yeni Projesi Dudakların Uçuklattı; Paraya Para Demeyecek! Final Değişti…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan Eda Ece’nin ayrılmak üzere olduğu gündeme bomba gibi düştü. Yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Eda Ece’nin paraya para demeyeceği de konuşulmaya başlandı! El sıkışıp imzaları atan Eda Ece, sevenlerini derinden üzdü! İşte Eda Ece’nin “Benim için bitti” dediği o nokta…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümüyle birlikte uzun bir süre ekranlara gelmeyeceği kesinleşmişti. Sezon finali arası veren Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin ise başka bir yapımla imzaları atması dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Haz 2022 - 17:23 Ankara- Yaşam

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