Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Haz 2022 - 17:23

Yasak Elma Dizisinden Eda Ece “Benim İçin Bitti” Dedi! Yeni Projesi Dudakların Uçuklattı; Paraya Para Demeyecek! Final Değişti…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan Eda Ece’nin ayrılmak üzere olduğu gündeme bomba gibi düştü. Yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Eda Ece’nin paraya para demeyeceği de konuşulmaya başlandı! El sıkışıp imzaları atan Eda Ece, sevenlerini derinden üzdü! İşte Eda Ece’nin “Benim için bitti” dediği o nokta…