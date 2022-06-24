Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ı Yıldız’ı Yine Aldattı! Düğün Öncesinde Öyle Bir Şey Yapacak Ki, Ortalık Karıştı!
Yasak Elma dizisinde Çağatay’ın, Eda Ece’nin canlandırdığı “Yıldız” karakterini aldatması ve Yıldız’ın bunu ortaya çıkarması, dizide büyük olay olmuştu. Dizideki bu önemli gelişmede ana karakterlerden biri olan Berk Oktay, bir kez daha Yıldız’ı aldattı! Berk Oktay’ın son hamlesini görenler gözlerine inanamadı… İşte detaylar…
Ünlü ve yakışıklı oyuncu Berk Oktay, 28 Ekim 1982’de Ankara’da dünyaya geldi. 2000-2006 yılları arasında modellik yapan ve 100’den fazla defileye çıkan Berk Oktay, 2004 yılında yurtdışına çıktı ve Paris’e yerleşti. Birçok dünyaca ünlü markayla çalışan Berk Oktay, oyunculuk kariyerine ise 2007 yılında Tatlı Bela Fadime dizisinde canlandırdığı “Levent” karakteri ile adımını attı. Ardından Akasya Durağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Berk Oktay, son olarak Yasak Elma dizisinde canlandırdığı “Çağatay” karakteri ile izleyici karşısına çıktı.
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24 Haz 2022 - 17:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.