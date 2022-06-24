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24 Haz 2022 - 17:17

Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ı Yıldız’ı Yine Aldattı! Düğün Öncesinde Öyle Bir Şey Yapacak Ki, Ortalık Karıştı!

Yasak Elma dizisinde Çağatay’ın, Eda Ece’nin canlandırdığı “Yıldız” karakterini aldatması ve Yıldız’ın bunu ortaya çıkarması, dizide büyük olay olmuştu. Dizideki bu önemli gelişmede ana karakterlerden biri olan Berk Oktay, bir kez daha Yıldız’ı aldattı! Berk Oktay’ın son hamlesini görenler gözlerine inanamadı… İşte detaylar…