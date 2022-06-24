- 24 Haz 2022 - 17:44 G: 24 Haz 2022 - 17:45

Survivor Finaline Evlenme Teklifi Şoku! Bu Kez Evlenen Acun Ilıcalı Değil; O İsim… Milyonlara Ters Köşe Yaptılar!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon aşklardan geçilmedi. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in ardından Sude Burcu ve Mert Öcal’ında skandal bir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gündeme gelen bir iddia ise herkesi şok etti çünkü Survivor finalinde o isim sevdiğine evlenme teklifi edecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yıl; her yıl olduğu gibi heyecanlı geçmeye başlamıştı. Her sezon birçok ismin aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti ama bu kez seyirciler canlı canlı aşklara şahit olmuşlardı. Barış Murat Yağcı’dan ayrılan Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’de aşkı bulmuş ve bunu mümkün mertebe ekranlara yansıtmamışlardı. Tam tersleri olan Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı ise çok fena ifşa olmuştu. Survivor yarışmasının finali için bir ismin sevdiğine evlilik teklifi edecek olması herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Haz 2022 - 17:44 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı… mask
Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı…
Survivor All-Star 144. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 24 Haziran 2022 144. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 144. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 24 Haziran 2022 144. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2022 All Star Final Ne Zaman? Survivor 2022 Finali Nerede Olacak? Survivor 2022 All Star Ne Zaman Belli Oluyor, Ne Zaman Bitecek? mask
Survivor 2022 All Star Final Ne Zaman? Survivor 2022 Finali Nerede Olacak? Survivor 2022 All Star Ne Zaman Belli Oluyor, Ne Zaman Bitecek?
Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Alev Alev Yaktı! “Yenge Kendine Gel Yenge!” Mert Öcal’ın Müstakbel Eşi Yaktı Yıktı! mask
Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Alev Alev Yaktı! “Yenge Kendine Gel Yenge!” Mert Öcal’ın Müstakbel Eşi Yaktı Yıktı!
Survivor Ayşe, Ekstra – Panorama Masalarını Alev Alev Yaktı! Şampiyona Kafa Tutunca Acun Bile Çılgına Döndü! “Eleyin Şunu!” mask
Survivor Ayşe, Ekstra – Panorama Masalarını Alev Alev Yaktı! Şampiyona Kafa Tutunca Acun Bile Çılgına Döndü! “Eleyin Şunu!”
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başını Bekliyordu Ama Engel Olamadı! Batuhan, Nagihan... mask
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başını Bekliyordu Ama Engel Olamadı! Batuhan, Nagihan...
Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor… mask
Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor…
Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi…
Survivor Ayşe 83 Milyonun Önünde Mosmor Kesildi! Aklından Bile Geçmemişti; Şampiyon Darbeyi Şak Diye İndirdi! Acun Bile… mask
Survivor Ayşe 83 Milyonun Önünde Mosmor Kesildi! Aklından Bile Geçmemişti; Şampiyon Darbeyi Şak Diye İndirdi! Acun Bile…
Survivor All Star Sunucusu Murat Ceylan’ın Biricik Aşkı Survivor’dan Çıktı! Sarmaş Dolaş Hallerinden Sonra… “Bu Kadarı da Pes” mask
Survivor All Star Sunucusu Murat Ceylan’ın Biricik Aşkı Survivor’dan Çıktı! Sarmaş Dolaş Hallerinden Sonra… “Bu Kadarı da Pes”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece “Benim İçin Bitti” Dedi! Yeni Projesi Dudakların Uçuklattı; Paraya Para Demeyecek! Final Değişti… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece “Benim İçin Bitti” Dedi! Yeni Projesi Dudakların Uçuklattı; Paraya Para Demeyecek! Final Değişti…
Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ı Yıldız’ı Yine Aldattı! Düğün Öncesinde Öyle Bir Şey Yapacak Ki, Ortalık Karıştı! mask
Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ı Yıldız’ı Yine Aldattı! Düğün Öncesinde Öyle Bir Şey Yapacak Ki, Ortalık Karıştı!
Fahriye Evcen Zarafetiyle Nefesleri Kesti! “Karnı Burnundayım” Demedi; Siyahlar İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Yandırdın Bizi!” mask
Fahriye Evcen Zarafetiyle Nefesleri Kesti! “Karnı Burnundayım” Demedi; Siyahlar İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Yandırdın Bizi!”
Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı… mask
Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı…
Caroline Yılmaz Yeni İmajıyla Büyüledi! mask
Caroline Yılmaz Yeni İmajıyla Büyüledi!
Aşk 'Oğuzhan Koç'u Yendi! "Ben Buradayım, Aşka Varım ve Aşk İçin Hazırım" mask
Aşk 'Oğuzhan Koç'u Yendi! "Ben Buradayım, Aşka Varım ve Aşk İçin Hazırım"
Bahar Şahin Durdurulamıyor! Frikik Vermesine Ramak Kaldı Ama Umursamadı! İç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefes Kesti…. mask
Bahar Şahin Durdurulamıyor! Frikik Vermesine Ramak Kaldı Ama Umursamadı! İç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefes Kesti….
Oktay Kaynarca’dan Hayranlarını Havalara Uçuracak Açıklama! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Yer Yerinden Oynayacak! Yeni EDHO… mask
Oktay Kaynarca’dan Hayranlarını Havalara Uçuracak Açıklama! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Yer Yerinden Oynayacak! Yeni EDHO…
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıyı Stüdyodan Rezil Ede Ede Kovdu! Gına Gelince; Apar Topar Gönderdi! “Saygısızlık!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıyı Stüdyodan Rezil Ede Ede Kovdu! Gına Gelince; Apar Topar Gönderdi! “Saygısızlık!” Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Asuman'ı Tekne Pozuyla Nefes Kesti! Bacakları, Beli, Fiziği Her Şeyi Ayrı Bir Olay Yarattı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman'ı Tekne Pozuyla Nefes Kesti! Bacakları, Beli, Fiziği Her Şeyi Ayrı Bir Olay Yarattı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece “Benim İçin Bitti” Dedi! Yeni Projesi Dudakların Uçuklattı; Paraya Para Demeyecek! Final Değişti… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece “Benim İçin Bitti” Dedi! Yeni Projesi Dudakların Uçuklattı; Paraya Para Demeyecek! Final Değişti…
Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ı Yıldız’ı Yine Aldattı! Düğün Öncesinde Öyle Bir Şey Yapacak Ki, Ortalık Karıştı! mask
Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ı Yıldız’ı Yine Aldattı! Düğün Öncesinde Öyle Bir Şey Yapacak Ki, Ortalık Karıştı!
2022 Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Öğretmen Maaşları Ne Kadar Zamlanacak? 2022 Temmuz Öğretmen Maaşı Ne Kadar Olacak? mask
2022 Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Öğretmen Maaşları Ne Kadar Zamlanacak? 2022 Temmuz Öğretmen Maaşı Ne Kadar Olacak?
Fahriye Evcen Zarafetiyle Nefesleri Kesti! “Karnı Burnundayım” Demedi; Siyahlar İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Yandırdın Bizi!” mask
Fahriye Evcen Zarafetiyle Nefesleri Kesti! “Karnı Burnundayım” Demedi; Siyahlar İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Yandırdın Bizi!”
Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı… mask
Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı…
Oktay Kaynarca’dan Hayranlarını Havalara Uçuracak Açıklama! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Yer Yerinden Oynayacak! Yeni EDHO… mask
Oktay Kaynarca’dan Hayranlarını Havalara Uçuracak Açıklama! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Yer Yerinden Oynayacak! Yeni EDHO…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL