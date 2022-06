Survivor Finaline Evlenme Teklifi Şoku! Bu Kez Evlenen Acun Ilıcalı Değil; O İsim… Milyonlara Ters Köşe Yaptılar!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yıl; her yıl olduğu gibi heyecanlı geçmeye başlamıştı. Her sezon birçok ismin aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti ama bu kez seyirciler canlı canlı aşklara şahit olmuşlardı. Barış Murat Yağcı’dan ayrılan Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’de aşkı bulmuş ve bunu mümkün mertebe ekranlara yansıtmamışlardı. Tam tersleri olan Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı ise çok fena ifşa olmuştu. Survivor yarışmasının finali için bir ismin sevdiğine evlilik teklifi edecek olması herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

