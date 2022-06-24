Survivor Finaline Evlenme Teklifi Şoku! Bu Kez Evlenen Acun Ilıcalı Değil; O İsim… Milyonlara Ters Köşe Yaptılar!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon aşklardan geçilmedi. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in ardından Sude Burcu ve Mert Öcal’ında skandal bir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gündeme gelen bir iddia ise herkesi şok etti çünkü Survivor finalinde o isim sevdiğine evlenme teklifi edecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yıl; her yıl olduğu gibi heyecanlı geçmeye başlamıştı. Her sezon birçok ismin aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti ama bu kez seyirciler canlı canlı aşklara şahit olmuşlardı. Barış Murat Yağcı’dan ayrılan Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’de aşkı bulmuş ve bunu mümkün mertebe ekranlara yansıtmamışlardı. Tam tersleri olan Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı ise çok fena ifşa olmuştu. Survivor yarışmasının finali için bir ismin sevdiğine evlilik teklifi edecek olması herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.